На $67 млрд больше, чем в Ираке: сколько США тратят на войну с Ираном

Пентагон запросил у конгресса $200 млрд на военную операцию против Ирана. Это на $67 млрд больше суммы, которая требовалась Джорджу Бушу — младшему на вторжение в Ирак. Несколько недель воздушно-морской кампании обходятся американским налогоплательщикам дороже, чем год полномасштабной иракской войны. О том, что можно было бы построить, создать или профинансировать на эти средства в мирных целях — в материале NEWS.ru.

Сколько США тратят на войну с Ираном

Пентагон запросил у конгресса дополнительные $200 млрд на операцию против Ирана, отмечают The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации и три источника, знакомых с ситуацией. Речь идет о средствах, которые должны покрыть нанесенные удары, возможные будущие военные действия, а главное — пополнить стремительно пустеющие арсеналы высокоточного оружия.

Newsweek пишет, что запрошенная сумма на $67 млрд превышает (с учетом инфляции) бюджет, который экс-президент США Джордж Буш — младший запрашивал у конгресса на вторжение в Ирак в марте 2003 года. Тогда речь шла о $74,7 млрд, что сегодня эквивалентно примерно $133 млрд. При этом нынешняя кампания против Ирана, в отличие от иракской, не предусматривает наземной операции и ограничивается ударами с воздуха и моря. Однако, по данным издания, ее интенсивность оказалась настолько высокой, что за несколько недель был израсходован годовой запас высокоточного оружия.

Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции 19 марта уточнил, что большая часть запрашиваемых $200 млрд пойдет не на непосредственные боевые действия, а на наращивание военного потенциала страны и восстановление запасов вооружений. При этом, как пишет Newsweek, этих средств хватит лишь на несколько недель антииранской кампании.

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

NEWS.ru подсчитал, что можно было бы построить, создать или профинансировать в мирных целях на сумму, которую США направляют на военную операцию в Иране.

На какие социальные проекты можно было бы потратить $200 млрд

В альтернативную «корзину» попали сотни современных онкологических центров, тысячи новых школ, модернизация региональных больниц, создание национальной сети высокоскоростных железных дорог, а также многолетнее финансирование медицинских исследований и стипендии для студентов.

Что касается системы здравоохранения, то строительство одного современного онкологического центра, подобного тому, что возвели в Южной Каролине, обходится в $1,1 млрд. На сумму, запрошенную Пентагоном, можно было бы возвести более 180 таких медучреждений по всей стране. Реновация одной из региональных больниц, как показал проект Citizens Memorial Hospital в Миссури, стоит около $100 млн. Это значит, что $200 млрд хватило бы на модернизацию двух тысяч клиник.

Годовой бюджет Национального института рака США составляет примерно $7–8 млрд. На военные расходы можно было бы финансировать его работу на 25–28 лет вперед.

Не менее впечатляющими выглядят цифры в транспортной сфере. Строительство высокоскоростной железнодорожной ветки Brightline West между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом оценивается в $12 млрд. На $200 млрд можно было бы проложить 16 таких маршрутов, соединив десятки крупных городов. Что касается полномасштабной национальной сети высокоскоростных железных дорог, то, по оценкам национальной инженерной ассоциации США (American Society of Civil Engineers), ее создание обошлось бы в $300–600 млрд. Запрашиваемые средства покрыли бы от трети до двух третей этой суммы.

Для сравнения: самый дорогой авианосец в истории США «Джеральд Форд», с учетом всех разработок и доработок, обошелся налогоплательщикам в $13,3 млрд. На $200 млрд можно было бы построить 15 таких кораблей.

Авианосец USS Gerald R. Ford Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Средняя стоимость строительства новой государственной школы в США составляет порядка $20–30 млн. Это значит, что на военный бюджет можно было бы построить от 6 тыс. до 10 тыс. учебных заведений. Год обучения в престижном вузе с проживанием обходится минимум в $50 тыс. На $200 млрд можно было бы оплатить полный четырехлетний курс обучения для миллиона американских студентов.

«$200 млрд — примерно четверть годового оборонного бюджета США»

Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев обратил внимание на бюджетный контекст, в котором прозвучал запрос Минобороны на $200 млрд.

«Национальный долг США пересек отметку в $39 трлн буквально 17 марта — за шесть дней до появления новостей о запросе Пентагона», — напомнил он.

«Бюджетное управление конгресса в феврале 2026 года подтвердило, что дефицит федерального бюджета в текущем финансовом году составит $1,9 трлн. Обслуживание долга обойдется более чем в $1 трлн — почти втрое больше, чем в 2020 году.

На этом фоне $200 млрд — это примерно четверть годового оборонного бюджета страны, который превышает $800 млрд», — отметил Расторгуев в беседе с NEWS.ru.

Сумма выглядит еще более внушительной, если ее оценивать в масштабах всей американской экономики. По словам политолога-международника, американиста Геворга Мирзаяна, это примерно одна пятая часть всего бюджета Пентагона.

«$200 млрд — это очень большие деньги, особенно с учетом растущего госдолга. Но американский валовой внутренний продукт составляет порядка $31 трлн в год. Вот и считайте: немногим меньше 1%, чуть больше полпроцента всего национального рынка», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению экспертов, главная интрига заключается в том, станет ли запрашиваемая сумма окончательной. Бюджетные «ястребы» от Республиканской партии в конгрессе уже дали понять, что просто так не пропустят $200 млрд. Расторгуев привел слова сенатора Чипа Роя, назвавшего запрос неприемлемым без четкого обоснования. Конгрессмен Томас Мэсси задал риторический вопрос: «Это первые $200 млрд или дело дойдет до триллиона?»

По оценке Расторгуева, учитывая интенсивность воздушно-морской кампании и стоимость пополнения арсеналов, итоговая сумма может оказаться значительно выше.

Даже если Пентагону удастся отстоять $200 млрд, эта цифра неизбежно вступит в противоречие с другими статьями бюджета. «Для американского налогоплательщика, которого параллельно режут по Medicaid (программа позволяет оплачивать медицинские расходы малоимущим. — NEWS.ru) и социальным программам, все это — вполне ощутимая арифметика», — подчеркнул Расторгуев.

Мирзаян добавил, что нужды простых американцев ровно такие же, как и у других людей, — чтобы еда и топливо на заправках были дешевле, дороги ремонтировались, а граждане могли поступать в колледжи, учиться и лечиться. Человеческие потребности везде одинаковы: пища, безопасность, будущее. При этом ряд отраслей в США хронически недофинансированы, отметил политолог.

«Например, Дональд Трамп заявлял, что американская инфраструктура изношена: дороги, мосты и так далее», — заметил он.

Почему США могут себе позволить траты в $200 млрд на военные цели

Впрочем, есть и другой взгляд на масштаб запрашиваемой суммы. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru отметил, что в исторической перспективе $200 млрд не станут для США критическими.

«На самом деле $200 млрд — не такая уж и большая сумма. Военный бюджет США составляет практически триллион долларов. Трамп хочет его довести до полутора триллионов к концу своего президентского срока», — сказал эксперт. По словам Блохина, Соединенные Штаты Америки потратили $7 трлн на войну в Ираке и Афганистане, а на конфликт Украины с Россией — $360 млрд.

«Сумма значимая, но они могут себе ее позволить. Не обанкротятся, если ее потратят на войну с Ираном. Трамп стал президентом благодаря тому, что критиковал — по иронии судьбы — предыдущую администрацию за то, что она израсходовала $7 трлн в войнах на Ближнем Востоке, а не направила эту сумму на внутреннюю инфраструктуру: мосты, дороги, больницы, школы, на всю экономическую инфраструктуру», — отметил он.

Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все это говорит о том, что дискуссия вокруг $200 млрд выходит далеко за рамки военного бюджета. Для конгресса это тест на готовность продолжать финансирование боевых действий в условиях растущего госдолга и внутренних социальных обязательств. Для миллионов американцев — еще одно напоминание о том, из каких статей будут перераспределены средства, чтобы пополнить арсеналы на другом конце света.

