Битва нефтяных сверхдержав: страны Залива «созрели» для войны с Ираном

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность участия в операции США против Ирана. По данным The Wall Street Journal (WSJ), пока обе страны ограничиваются опосредованной помощью, однако не исключают отправку своих войск в зону конфликта. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что такое решение стало бы самоубийственным для монархий Персидского залива. Действительно ли они готовы поддержать кампанию Штатов и чем на это ответит Тегеран — в материале NEWS.ru.

Что в монархиях Залива говорят о войне с Ираном

Источники WSJ утверждают, что Саудовская Аравия и ОАЭ все активнее содействуют военной кампании США против Ирана. Пока их участие в конфликте сводится к предоставлению военной инфраструктуры американским войскам и оказанию экономического давления на Тегеран. Так, например, Эр-Рияд позволил ВС Штатов использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Но наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд обдумывает непосредственное участие своих войск в боевых действиях — инсайдеры уверяют, что это лишь «вопрос времени».

Слова источников косвенно подтверждает заявление главы саудовского МИД Фейсала бин Фархана. На прошлой неделе он сказал, что терпение Эр-Рияда в отношении атак Ирана «не безгранично». Министр также подчеркнул: Тегеран ошибается, если считает, что страны Персидского залива не способны на них ответить.

ОАЭ, в свою очередь, пригрозили заморозить иранские активы на миллиарды долларов и начали закрывать учреждения Исламской Республики в Дубае. Однако и власти Эмиратов не могут полностью исключить перспективу прямого вступления в конфликт.

Впрочем, союзники есть и у Ирана. Высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил о готовности своей страны вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Тегерана. В таком случае, подчеркнул он, Йемен может закрыть для США и Израиля Баб-эль-Мандебский пролив — стратегически важный морской путь между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова и северо-восточной частью Африки. Через этот маршрут проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мировых поставок сжиженного природного газа.

Чем грозит вступление монархий в войну против Ирана

23 марта президент США Дональд Трамп объявил о «продуктивных переговорах» с Ираном и даже пообещал приостановить удары по энергетической инфраструктуре республики. Axios со ссылкой на источники сообщает, что диалог делегаций Вашингтона и Тегерана может состояться в Пакистане уже на этой неделе. При этом власти Исламской Республики опровергают контакты с американцами: по словам иранского президента Масуда Пезешкиана, заявление Трампа — ход, призванный сбить цены на нефть. И действительно, после публикации главы США о переговорах котировки «черного золота» откатились ниже $100 за баррель.

По данным The New York Times, саудовский кронпринц выступает против завершения конфликта. Источники утверждают, что Мухаммад бин Салман убеждает Трампа продолжать войну, так как это создаст историческую возможность для «перестройки» Ближнего Востока. Отмечается, что рост цен на нефть и прочие экономические последствия войны он называет лишь «временными» явлениями.

Политолог-ирановед Саид Гафуров в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что продолжение конфликта возможно. Однако оно, напротив, будет зависеть от того, сможет ли Вашингтон склонить Эр-Рияд к участию в конфликте. При этом Саудовской Аравии вступление в войну сулит больше проблем, чем выгоды.

«У Ирана хорошо развита ракетная промышленность. Он накопил большие запасы как ракет, так и беспилотников типа Shahed. Бить по саудитам через Персидский залив — это даже, можно сказать, близко. Так что Иран может нанести Саудовской Аравии очень большой ущерб», — подчеркнул он.

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов обратил внимание на важный нюанс: практически все «инсайды» об участии монархий Персидского залива в войне против Ирана исходят из израильских и американских СМИ.

«Это может быть шаг в информационной войне — точно так же, как обещания Трампа ударить по энергетике Ирана и затем его решение пойти на попятную. Это все — из серии „прямых переговоров“ Вашингтона и Тегерана, которые Исламская Республика отрицает», — полагает собеседник NEWS.ru.

Будет ли расширен конфликт США с Ираном

Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что монархии Залива на самом деле решатся присоединиться к американо-израильской операции против Ирана. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что жесткая риторика арабских государств в отношении Исламской Республики — не демонстрация реального намерения вступить в войну, а попытка склонить Тегеран к диалогу.

«Если бы Саудовская Аравия и ОАЭ намеревались вступить в войну против Ирана, то давно были бы на стороне США и Израиля. Их заявления больше из серии раздумий, зондирования почвы. Тем более прозвучали они в момент, когда Трамп дал команду приостановить боевые действия на Ближнем Востоке. Скорее всего, они направлены на то, чтобы начать тайные рабочие консультации с Ираном по дальнейшему развитию событий», — считает эксперт.

Сухов отметил, что дальнейшая эскалация конфликта грозит Саудовской Аравии ударами по опреснительным установкам — эти атаки фактически оставят регион без питьевой воды.

«Иран имеет все возможности повредить эти цели. Для саудитов это будет запредельно высокая цена за участие в американских делах. Они вряд ли решатся», — уверен аналитик.

Гафуров же считает, что серьезный урон в текущем конфликте понесли и Иран, и Соединенные Штаты, которые, скорее всего, постараются избежать еще большей эскалации.

«Думаю, дело пойдет к попыткам замирения. Будут прощупываться варианты завершения конфликта таким образом, чтобы все участники сохранили лицо. И в этой ситуации вмешательство третьих сторон будет совершенно ненужным и нелогичным. До него не дойдет», — заключил ирановед.

Читайте также:

США с Израилем в шоке: умные ракеты Ирана уничтожают Patriot — что известно

Нетаньяху раскрыл, зачем Израиль и США бомбят Иран: там нет ничего личного

Команда Трампа посыпалась: силовики отворачиваются от «хозяина» из-за Ирана