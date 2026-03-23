«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном Трамп: у США и Ирана есть реальный шанс завершить конфликт на Ближнем Востоке

У Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить конфликт, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами. По его словам, американские переговоры с Ираном «прошли идеально», передает CNN.

Они (переговоры. — NEWS.ru) прошли, я бы сказал, идеально. Я думаю, что если они (власти Ирана. — NEWS.ru) выполнят это, то это положит конец этой проблеме, этому конфликту. Я думаю, что это завершит его очень, очень существенно, — сказал он.

Ранее журналистка Мария Бартиромо в эфире телеканала Fox Business сообщила, что Трамп анонсировал заключение сделки с Ираном в течение пяти дней. По ее словам, мирное соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.

До этого американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.