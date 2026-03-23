Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 16:07

Трамп рассказал, когда США и Иран могут заключить сделку

Трамп: США и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней, сообщила журналистка Мария Бартиромо в эфире телеканала Fox Business. По ее словам, мирное соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.

Иран очень хочет заключить сделку. Это может произойти в течение пяти дней или даже быстрее, — отметила она.

Ранее американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что последние заявления Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном могут скрывать цель временно сбить цены на нефть. Российский сенатор обратил внимание на характерную для американского лидера манеру преувеличивать успехи любых своих начинаний.

Иран
Дональд Трамп
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно об атаке ВСУ на телерадиоцентр в Донецке
ФСИН разрешили использовать имущество для получения дохода
В Минздраве Калининградской области рассказали о состоянии сбитых пешеходов
На реках Ленобласти начали взрывать лед
Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев
Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто
Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией
Профайлер расшифровал реакцию Галицкого на решение суда
HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме
Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом
Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки
ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах
«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном
Раскрыто, действительно ли женщины 18–30 лет больше подвержены депрессии
Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах
Названо число жертв в страшном ДТП в Гурьевске
Белому медведю в зоопарке Челябинска бросили колбасу в упаковке
Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом
Владелица квестов обвинила конкурентов в клевете после случая со стрельбой
Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.