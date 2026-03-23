Трамп рассказал, когда США и Иран могут заключить сделку Трамп: США и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней, сообщила журналистка Мария Бартиромо в эфире телеканала Fox Business. По ее словам, мирное соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.

Иран очень хочет заключить сделку. Это может произойти в течение пяти дней или даже быстрее, — отметила она.

Ранее американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что последние заявления Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном могут скрывать цель временно сбить цены на нефть. Российский сенатор обратил внимание на характерную для американского лидера манеру преувеличивать успехи любых своих начинаний.