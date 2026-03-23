Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном

Последние заявления президента США Дональда Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном могут скрывать цель временно сбить цены на нефть, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Российский сенатор обратил внимание на характерную для американского лидера манеру преувеличивать успехи любых своих начинаний.

Пушков напомнил, что ранее Трамп утверждал, будто у Ирана «ничего не осталось» — ни руководства, ни флота, ни ракет. На этом фоне, отметил сенатор, начало переговоров с практически «уничтоженной», по словам самого Трампа, страной выглядит как «удивительный вольтфас».

По мнению Пушкова, такое противоречие может свидетельствовать лишь об одном: война против Ирана оказалась для США далеко не такой успешной, как ее представляли. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор не достиг ни одной из главных целей, которые ставил перед собой в этом противостоянии.

Сенатор задался вопросом, означает ли смена риторики, что военная кампания стала политически опасной для Трампа и он ищет пути для отступления. При этом, указал Пушков, подобное развитие событий вступает в противоречие с обещаниями израильского премьера Биньямина Нетаньяху о полной победе и смене режима в Иране.

Или же все проще и это заявление нужно было Трампу лишь для того, чтобы временно сбить цены на нефть? В этом случае после «очень хороших переговоров» все продолжится, — заключил Пушков.

Ранее Трамп сообщил о проведении продуктивных переговоров с Ираном, направленных на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил конструктивный характер обсуждений.