Цены на нефть обвалились после заявления Трампа о переговорах с Ираном

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 14%, свидетельствуют данные торгов. Падение цен произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном.

По состоянию на 14:08 мск цена Brent падала на 14,43%, достигнув $96 (8 тыс. рулей) за баррель — минимального уровня с 12 марта 2026 года. К 14:14 мск снижение замедлилось, и нефть торгуется на уровне $101,1 (8,4 тыс. рублей) за баррель (-9,89%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае теряет 10,16%, опускаясь до $88,25 (7,4. тыс. рублей) за баррель.

Цены снизились после заявления Трампа об «очень хороших» и продуктивных переговорах с Ираном. Американский лидер велел отложить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики и приказал приостановить атаки на пять дней.

До этого Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта.

В свою очередь замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что Россия надеется на благоразумие США и отказ от угроз иранской атомной электростанции «Бушер». Так он прокомментировал ультиматум президента США.