Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 14:34

Цены на нефть обвалились после заявления Трампа о переговорах с Ираном

Цена Brent снижалась более чем на 14% после слов Трампа о переговорах с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 14%, свидетельствуют данные торгов. Падение цен произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном.

По состоянию на 14:08 мск цена Brent падала на 14,43%, достигнув $96 (8 тыс. рулей) за баррель — минимального уровня с 12 марта 2026 года. К 14:14 мск снижение замедлилось, и нефть торгуется на уровне $101,1 (8,4 тыс. рублей) за баррель (-9,89%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае теряет 10,16%, опускаясь до $88,25 (7,4. тыс. рублей) за баррель.

Цены снизились после заявления Трампа об «очень хороших» и продуктивных переговорах с Ираном. Американский лидер велел отложить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики и приказал приостановить атаки на пять дней.

До этого Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта.

В свою очередь замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что Россия надеется на благоразумие США и отказ от угроз иранской атомной электростанции «Бушер». Так он прокомментировал ультиматум президента США.

Дональд Трамп
Иран
США
переговоры
нефть
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.