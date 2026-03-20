20 марта 2026 в 10:31

В Европе рассказали о «ледяной» атмосфере на саммите ЕС

Премьер Нидерландов Йеттен заявил, что атмосфера на саммите ЕС была ледяной

Главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе Главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Обстановка на встрече европейских лидеров в Брюсселе периодически становилась крайне дискомфортной и даже ледяной, заявил глава правительства Нидерландов Роб Йеттен. Как передает издание Politico, очередной саммит стран Европейского союза прошел накануне, 19 марта.

Голландский политик также упомянул неловкие молчания, которые возникали в процессе общения руководителей государств. Такая тишина создавала дискомфорт для всех присутствующих высокопоставленных лиц.

Ранее призыв к установлению моратория на атаки против объектов водоснабжения и энергетической инфраструктуры в районе ближневосточного конфликта прозвучал от руководителей европейских государств на встрече в Брюсселе. Авторы итоговой декларации Евросоюза при этом выразили осуждение только в адрес Ирана, полностью проигнорировав военные действия со стороны Израиля и США.

До этого обозреватель Рафаэлль Оклер заявил, что Европейский союз оказался в собственной ловушке из-за введения многочисленных ограничений. Он пояснил, что в текущих условиях российское сырье продолжают использовать практически все страны мира, за исключением членов ЕС. Отказ от энергетических ресурсов из РФ вынудит Европу ликвидировать свою промышленную базу.

