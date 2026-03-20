На Западе объяснили, почему ЕС сам загнал себя в ловушку санкций

Европейский союз сам загнал себя в ловушку санкций, заявил обозреватель Atlantico Рафаэлль Оклер. По его словам, сегодня российскими энергоносителями пользуются все, кроме европейцев. Если континент продолжит отказываться от сырья из РФ, ему придется навсегда распрощаться со своей промышленностью, считает эксперт.

Оклер отметил, что ситуация на мировых энергетических рынках резко обострилась после начала военных действий в Персидском заливе. И пока остальной мир ищет пути выхода из кризиса, руководство ЕС, верное своим принципам, пребывает в бездействии, считает обозреватель.

Ранее в обновленной генеральной лицензии Министерства финансов США уточнили, что временное смягчение ограничений в отношении российской нефти не распространяется на некоторые российские территории, а также на страны, находящиеся в американской изоляции. Под исключение попали Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Иран, Северная Корея и Куба. До этого Вашингтон объявил о послаблении санкционного режима до 11 апреля в отношении операций с нефтью из России, отгруженной до 12 марта.