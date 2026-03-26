26 марта 2026 в 02:00

Беженцы, теракты, нищета: Европа дорого заплатит за провал Трампа в Иране

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Европа готовится к миграционному кризису, который может начаться из-за войны США и Ирана. По данным The New York Times (NYT), страны ЕС провели консультации по этому вопросу с Турцией — Анкара заверила, что ужесточила контроль за границей и намерена блокировать новую волну беженцев. Италия и Дания в свою очередь призвали держать европейские рубежи на замке, если переселенцы все-таки прорвутся. Куда они отправятся в первую очередь и к чему приведет их расселение по всей Европе — в материале NEWS.ru.

Как Европа готовится к миграционному кризису

Власти Италии и Дании на прошлой неделе призвали Евросоюз закрыть границы в случае наплыва беженцев с Ближнего Востока из-за войны США и Ирана. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что премьер-министры этих стран Джорджа Мелони и Метте Фредериксен направили в Еврокомиссию письмо, призвав ЕС позаботиться о «механизме аварийного тормоза», который при необходимости поможет пресечь новый миграционный кризис.

Авторы обращения считают, что конфликт Штатов с Исламской Республикой грозит Европе повторением ситуации 2015–2016 годов, когда толпы беженцев наводнили континент на фоне событий «арабской весны» и дестабилизации обстановки в странах Северной Африки, Аравийского полуострова и Ближнего Востока. По подсчетам ЕК, в общей сложности с 2015 по 2018 год в Европу тогда прибыло свыше 1,6 млн нелегалов.

«Повторение кризиса стало бы не только гуманитарной катастрофой для непосредственно затронутых людей, но и поставило бы под угрозу безопасность и сплоченность Евросоюза», — написали Мелони и Фредериксен.

Кризис второй половины 2010-х заставил Европу укрепить границы, а также убедить «транзитные» для мигрантов страны, в частности Турцию, выступить в роли «пограничников» для ЕС. В итоге Анкара разработала варианты контроля над миграционными потоками, которые включают в себя создание буферных зон на границе и размещение беженцев в палаточных лагерях.

Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным NYT, власти ЕС обратились за помощью к Турции и на этот раз. В начале марта состоялся телефонный разговор между главой МИД республики Хаканом Фиданом и еврокомиссаром по делам миграции Магнусом Бруннером. Турецкий министр заявил о готовности Анкары сотрудничать с Евросоюзом и блокировать новые волны беженцев. При этом чиновники согласились: если удары США и Израиля по Ирану окажутся точечными, самых негативных последствий можно будет избежать. Однако если конфликт станет более масштабным, из Ирана начнется массовое бегство жителей.

Куда отправятся беженцы с Ближнего Востока

Согласно данным миграционных служб стран Европы, беженцы с Ближнего Востока пользуются несколькими маршрутами, чтобы добраться в ЕС. В случае с иранцами это путь через сухопутную границу в Турцию, а затем — в Болгарию, откуда можно двинуться в Венгрию, Австрию и Германию. Кроме того, через турецкую территорию мигранты на лодках переправляются в Италию, Грецию или на Мальту.

Политолог-европеист Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru назвал новый миграционный кризис в ЕС более чем вероятным последствием ближневосточного конфликта.

«Начнем с того, что в Европе уже более 1 млн иранцев. Они в основном живут в Германии, Франции и Швеции. Так что другим жителям республики есть к кому бежать — к своим семьям», — заметил он.

Однако политолог, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров отметил, что для иранцев есть и другие пункты назначения.

«В Иране проживает около 20 млн этнических азербайджанцев — в случае необходимости они могут отправиться главным образом в Турцию и Азербайджан», — указал собеседник NEWS.ru.

Чем наплыв беженцев угрожает Европе

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что дестабилизация на Ближнем Востоке повлияет на ситуацию внутри Европы — при этом последствия могут быть самыми плачевными.

«Что касается Европы, то велика вероятность, что оказавшиеся там иранцы развернут настоящий джихад. Ведь очевидно, что Европа — одна цивилизация с США. Она поддерживает Штаты даже если не военным путем, то морально. Иранцы просто не простят Западу уничтожения своей родины», — полагает Федоров.

Он допускает, что в таком случае диверсии и различного рода атаки станут для ЕС обыденностью.

Мигранты Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Но России полагаться на это не стоит. Иран для нас — не орудие против Европы, а главный партнер на Ближнем Востоке. И мы должны сделать все, чтобы этому партнеру помочь», — подчеркнул эксперт.

Трухачев, напротив, считает, что массовое появление иранских беженцев в ЕС могло бы сыграть России на руку.

«Когда в Европу в прошлый раз массово повалили мигранты, это заставило Брюссель отвлечься от проблем Украины и Донбасса — стало просто не до них. Только проблемы с мигрантами способны отвлечь европейцев от конфликта с РФ», — добавил политолог.

Эксперт Мурад Садыгзаде и вовсе считает, что кризис на Ближнем Востоке спровоцирует не одну, а сразу две волны беженцев, и речь будет идти не только об Иране. По его словам, главная угроза связана с дестабилизацией богатых монархий Персидского залива, которые традиционно принимали миллионы иностранных рабочих. Если война ударит по энергетике и портам этих государств, рынок труда в них «схлопнется» и огромная масса людей из Азии и Ближнего Востока будет вынуждена искать новое пристанище.

«Европа будет выглядеть не как идеальный, но как наиболее реалистичный альтернативный полюс притяжения», — уверен Садыгзаде.

Никита Миронов
