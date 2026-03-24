Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе Европу предупредили о двух волнах миграции в случае продолжения войны в Иране

Расширение конфликта вокруг Ирана неизбежно спровоцирует мощнейший миграционный кризис, который затронет не только зону боевых действий, но и соседние регионы, рассказал в колонке для ТАСС эксперт Мурад Садыгзаде. Он отметил, что кризис на Ближнем Востоке спровоцирует не одну, а две волны беженцев, которые будут спасаться от бомбардировок или экономических последствий боевых действий.

Главная угроза кроется в дестабилизации богатых арабских монархий, которые традиционно принимали миллионы иностранных рабочих. Если война ударит по энергетике и портам Залива, рынок труда там схлопнется, и огромная масса людей из Азии и Ближнего Востока будет вынуждена искать новое пристанище.

Европа будет выглядеть не как идеальный, но как наиболее реалистичный альтернативный полюс притяжения, — уточнил Садыгзаде.

Для европейских стран такой сценарий станет настоящим испытанием, так как социальная и правовая инфраструктура ЕС просто не рассчитана на подобную нагрузку. Несмотря на нехватку рабочих рук в некоторых секторах, политически Европа сегодня настроена гораздо жестче, чем десять лет назад. Новый наплыв людей усилит позиции антимиграционных сил и спровоцирует глубокий раскол внутри самого Евросоюза.

В итоге основное давление примут на себя Греция и Италия как «входные ворота», а также Германия и Франция как финальные точки маршрута. Транзитные страны вроде Турции и Ирака быстро превратятся в нестабильные буферные зоны, не справляющиеся с потоком. Общий вывод эксперта неутешителен: затяжной конфликт вокруг Ирана способен фатально перегрузить европейскую инфраструктуру и навсегда изменить социальную карту континента.

Ранее премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта на Ближнем Востоке.