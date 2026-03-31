Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, обвиняющий Россию в «преступлениях», сам является фигурантом нескольких дел о сексуальных домогательствах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат уточнила, что при этом ряд судей МУС пытаются дискредитировать расследование.

Захарова обратила внимание на статью в британской газете The Guardian от 22 марта, где раскрывались детали расследования. В декабре 2025 года Управление служб внутреннего надзора ООН завершило расследование в отношении Хана по факту домогательства к своей подчиненной. В итоге судьи МУС потребовали разобраться в самом раследовании вместо привлечения должностного лица к ответственности — дело было фактически закрыто, уточнила представитель МИД.

Однако — сюрприз — МУС, получив заключение УСВН, вместо привлечения к ответственности поручил «экспертной коллегии ad hoc» из трех судей дать оценку самому расследованию и определить, соответствовало ли оно «стандартам», — написала Захарова.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
