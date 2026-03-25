Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нечистоплотными журналистов, которые распространили информацию о якобы неуважительном отношении Москвы к бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. По словам дипломата, подобное даже не укладывается у нее в голове, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова выразила сомнение в том, что действительно могли найтись «умельцы», способные придумать подобное. Она подчеркнула, что в России проводилось множество мероприятий, посвященных памяти Алиева-старшего, и сама Захарова принимала в них участие.

Я не знаю, как можно было всего этого не заметить тем нечистоплотным журналистам, которые что-то такое там придумали, — сказала спикер МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Наврузом — одним из главных праздников весны. Российский лидер отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что взаимовыгодные связи будут и впредь успешно развиваться. Особое внимание глава государства уделил поздравлениям в адрес иранских лидеров.