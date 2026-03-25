25 марта 2026 в 18:45

Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву

Захарова назвала нечистоплотными авторов фейка о неуважении РФ к Гейдару Алиеву

Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нечистоплотными журналистов, которые распространили информацию о якобы неуважительном отношении Москвы к бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. По словам дипломата, подобное даже не укладывается у нее в голове, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова выразила сомнение в том, что действительно могли найтись «умельцы», способные придумать подобное. Она подчеркнула, что в России проводилось множество мероприятий, посвященных памяти Алиева-старшего, и сама Захарова принимала в них участие.

Я не знаю, как можно было всего этого не заметить тем нечистоплотным журналистам, которые что-то такое там придумали, — сказала спикер МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Наврузом — одним из главных праздников весны. Российский лидер отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что взаимовыгодные связи будут и впредь успешно развиваться. Особое внимание глава государства уделил поздравлениям в адрес иранских лидеров.

Россия
Мария Захарова
Гейдар Алиев
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

