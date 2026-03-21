Путин обратился к Алиеву по случаю весеннего праздника Навруз

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Наврузом — одним из главных праздников весны, заявили в пресс-службе Кремля. Российский лидер отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что взаимовыгодные связи будут и впредь успешно развиваться.

Также Путин направил поздравления президентам Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и председателю Халк Маслахаты Туркменистана. Особое внимание глава государства уделил поздравлениям в адрес иранских лидеров — верховного руководителя Исламской Республики аятоллы Моджтабы Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана.

Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана, — уточнили в Кремле.

Ранее сообщалось, что в России мусульманский праздник Ураза-байрам начался с заходом солнца 19 марта. Утром 20 марта верующие собрались на коллективную праздничную молитву. В Московской Соборной мечети к ним обратился глава Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин.