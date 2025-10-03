Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку Тренер Кариков восхитился парком Гейдара Алиева в Баку

Тренер женской юношеской и молодежной сборной России по волейболу Александр Кариков рассказал NEWS.ru, что он был впечатлен парком Гейдара Алиева в Баку. Он также отметил высокую организацию Игр стран СНГ в Азербайджане, особенно питание для спортсменов.

Если честно, как только вышел в парк, который на меня произвел очень сильное впечатление, — парк Алиева. Мы сходили в музей, послушали лекцию, сами посмотрели парк. Очень приятное впечатление, — отметил Кариков.

Ранее победительница соревнований по фехтованию на шпагах среди женщин на Играх стран СНГ в Азербайджане, россиянка Таисия Ларькина рассказала, что очень рада своему «золоту». Она также призналась, что положительно оценила выступление в финале против своей соотечественницы Анастасии Забелиной, которую одолела со счетом 15:13.

Старший тренер юношеской сборной России по бадминтону Николай Николаенко между тем сообщил, что уровень конкуренции на Играх стран СНГ сложно оценить. Он также отметил, что его подопечные хорошо подготовлены и пока для них все складывается удачно.