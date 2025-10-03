Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:05

Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку

Тренер Кариков восхитился парком Гейдара Алиева в Баку

Молодежная сборная России по волейболу Молодежная сборная России по волейболу Фото: cis.031025.volleyball.competition.day

Тренер женской юношеской и молодежной сборной России по волейболу Александр Кариков рассказал NEWS.ru, что он был впечатлен парком Гейдара Алиева в Баку. Он также отметил высокую организацию Игр стран СНГ в Азербайджане, особенно питание для спортсменов.

Если честно, как только вышел в парк, который на меня произвел очень сильное впечатление, — парк Алиева. Мы сходили в музей, послушали лекцию, сами посмотрели парк. Очень приятное впечатление, — отметил Кариков.

Ранее победительница соревнований по фехтованию на шпагах среди женщин на Играх стран СНГ в Азербайджане, россиянка Таисия Ларькина рассказала, что очень рада своему «золоту». Она также призналась, что положительно оценила выступление в финале против своей соотечественницы Анастасии Забелиной, которую одолела со счетом 15:13.

Старший тренер юношеской сборной России по бадминтону Николай Николаенко между тем сообщил, что уровень конкуренции на Играх стран СНГ сложно оценить. Он также отметил, что его подопечные хорошо подготовлены и пока для них все складывается удачно.

тренеры
волейбол
СНГ
турниры
соревнования
Азербайджан
парки
Гейдар Алиев
Баку
Россия
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как в МХАТе»: Бояков рассказал о развитии театра на Ордынке
Солдату с перебитым миной горлом сделали уникальную операцию на СВО
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.