«Очень сложно»: тренер бадминтонистов о конкуренции на Играх стран СНГ

Уровень конкуренции на Играх стран СНГ сложно оценить, сообщил корреспонденту NEWS.ru старший тренер юношеской сборной России по бадминтону Николай Николаенко. Он также отметил, что его подопечные хорошо подготовлены и пока для них все складывается удачно.

Мы давно без международных турниров, поэтому очень сложно оценить [уровень конкуренции]. Мы никого не видим, не знаем. <…>. Сегодня обыграли команду Азербайджана. В первую очередь [нас интересует] победа всегда на любом уровне турниров, и опыта, соответственно, тоже обязательно нужно нам набирать, — рассказал тренер.

Кроме того, Николаенко высоко оценил организацию соревнований. По его словам, созданы все условия для тренерского состава, спортсменов и технического персонала.

Ранее тренер юношеской сборной России U-15 Валентин Гавва после победы над Узбекистаном (2:1) на Играх стран СНГ отметил силу соперников. Кроме того, он выделил Белоруссию. Наставник отметил, что важно трезво оценивать свои возможности и помнить о более серьезных соперниках впереди. Он добавил, что его воспитанники рады участию в турнире.