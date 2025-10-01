Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:11

«Очень сложно»: тренер бадминтонистов о конкуренции на Играх стран СНГ

Тренер Николаенко: сложно оценить уровень конкуренции на Играх стран СНГ

Николай Николаенко Николай Николаенко Фото: NEWS.ru

Уровень конкуренции на Играх стран СНГ сложно оценить, сообщил корреспонденту NEWS.ru старший тренер юношеской сборной России по бадминтону Николай Николаенко. Он также отметил, что его подопечные хорошо подготовлены и пока для них все складывается удачно.

Мы давно без международных турниров, поэтому очень сложно оценить [уровень конкуренции]. Мы никого не видим, не знаем. <…>. Сегодня обыграли команду Азербайджана. В первую очередь [нас интересует] победа всегда на любом уровне турниров, и опыта, соответственно, тоже обязательно нужно нам набирать, — рассказал тренер.

Кроме того, Николаенко высоко оценил организацию соревнований. По его словам, созданы все условия для тренерского состава, спортсменов и технического персонала.

Ранее тренер юношеской сборной России U-15 Валентин Гавва после победы над Узбекистаном (2:1) на Играх стран СНГ отметил силу соперников. Кроме того, он выделил Белоруссию. Наставник отметил, что важно трезво оценивать свои возможности и помнить о более серьезных соперниках впереди. Он добавил, что его воспитанники рады участию в турнире.

