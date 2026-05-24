24 мая 2026 в 09:12

Экс-прокурор МУС Бенсуда призвала принять статут против агрессии США

Фату Бенсуда Фату Бенсуда Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда призвала к принятию общеевропейского статута, блокирующего, по ее словам, «бандитские» и «агрессивные» санкции США. Она подчеркнула, что Вашингтон действует «бандитскими методами».

Бенсуда обвинила государства, связанные с Международным уголовным судом, в «замедленной и нерешительной реакции, бездействии и пустых жестах поддержки, без ощутимой помощи и противодействия принудительным мерам». Юрист заявила о необходимости «структурного сопротивления»: в частности, создать скоординированные правовые механизмы, механизмы защиты и возмещения ущерба от санкций.

В феврале 2025 года США ввели санкции против 11 должностных лиц Международного уголовного суда, в том числе девяти судей и главного прокурора в ответ на решение Международного уголовного суда от 2024 года выдать ордера на арест членов израильского кабинета министров, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов выразил мнение, что Международный уголовный суд превратился из органа правосудия в юридическое орудие гибридной войны. По его словам, должностные лица МУС, принявшие противоправные решения, должны привлекаться к ответственности по нормам национального уголовного права.

