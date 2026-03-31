Раскрыто, чем грозит призыв США к Ближнему Востоку оплатить войну в Иране

Арабские страны могут объединиться против главы Белого дома Дональда Трампа в ответ на требование США компенсировать затраты на конфликт против Ирана, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, подобные условия со стороны Вашингтона являются актом агрессии не только против Тегерана, но и против всех государств Ближневосточного региона.

Я думаю, вряд ли арабские страны склонят голову перед США в ответ на требование компенсировать затраты на войну Вашингтона против Тегерана. Хотя, с одной стороны, они сами виноваты, что допустили размещение американцев на своей территории. Арабские страны думают, что Соединенные Штаты их охраняют. Наивные, как и все, кто считает, что американцы их защищают. Если ближневосточные государства согласятся на компенсацию США войны в Иране, то это будет для них самым большим унижением. Если они откажутся, то американцы будут на них давить. Однако давление может сработать в другую сторону — сплочения арабских стран против Вашингтона, — пояснил Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон заинтересован в оплате атак на Иран со стороны арабских партнеров. По ее мнению, соответствующее заявление чуть позже сделает Трамп.