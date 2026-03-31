Раскрыто, чем грозит призыв США к Ближнему Востоку оплатить войну в Иране

Политолог Перенджиев: арабские страны могут объединиться против Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Арабские страны могут объединиться против главы Белого дома Дональда Трампа в ответ на требование США компенсировать затраты на конфликт против Ирана, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, подобные условия со стороны Вашингтона являются актом агрессии не только против Тегерана, но и против всех государств Ближневосточного региона.

Я думаю, вряд ли арабские страны склонят голову перед США в ответ на требование компенсировать затраты на войну Вашингтона против Тегерана. Хотя, с одной стороны, они сами виноваты, что допустили размещение американцев на своей территории. Арабские страны думают, что Соединенные Штаты их охраняют. Наивные, как и все, кто считает, что американцы их защищают. Если ближневосточные государства согласятся на компенсацию США войны в Иране, то это будет для них самым большим унижением. Если они откажутся, то американцы будут на них давить. Однако давление может сработать в другую сторону — сплочения арабских стран против Вашингтона, — пояснил Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон заинтересован в оплате атак на Иран со стороны арабских партнеров. По ее мнению, соответствующее заявление чуть позже сделает Трамп.

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
