В Совбезе оценили влияние беспилотников на ход боевых действий

Медведев: беспилотники сковывают всю активность в зоне боевых действий

Дмитрий Медведев общается с военнослужащими во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа Дмитрий Медведев общается с военнослужащими во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Беспилотники в настоящее время существенно влияют на ситуацию на поле боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в МАКСе. По его словам, они способны ограничивать боевую активность в зоне поражения.

Сейчас беспилотники занимают такое место — вы сами это знаете, учитесь, а кто-то уже опыт имеет — они вообще сковывают всю боевую активность в рамках так называемой kill zone, то есть зоны гарантированного уничтожения, — сказал Медведев.

Радиус такой зоны постепенно увеличивается и уже достигает десятков километров, отметил зампред. Он также подчеркнул, что развитие технологий дронов создает новые угрозы как для военных, так и для мирного населения.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что создание отрасли беспилотников в России после начала СВО проходило сначала «на коленке» за счет энтузиастов. По его словам, сперва никто не питал больших надежд и не имел нужных компетенций, но все кардинально изменилось с 2022 года. Медведев отметил, что Россия стала передовой страной в этой сфере. До этого сообщалось, что ВС России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами.

