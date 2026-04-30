30 апреля 2026 в 21:13

Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом

Фото: t.me/moscowcourts
Суд Москвы арестовал заместителя начальника УМВД по городу Химки Юлию Полосухину, сообщили в пресс-службе инстанции. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Тверской районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полосухиной Юлии Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Бурятии отправил под домашний арест директора рудника Ирокинда, где под лавиной погибли шестеро рабочих. По данным региональной прокуратуры, соответствующая мера будет действовать почти два месяца.

Также Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство защиты гендиректора строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина о переносе судебного процесса из Казани в столицу. Материалы уголовного дела о хищениях на сумму 18 млрд рублей будут направлены для разбирательства в Бутырский суд Москвы.

До этого государственное обвинение запросило наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Подсудимую обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Регионы
Химки
Подмосковье
МВД
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
