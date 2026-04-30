Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом Суд арестовал замначальника УМВД по городу Химки Полосухину

Суд Москвы арестовал заместителя начальника УМВД по городу Химки Юлию Полосухину, сообщили в пресс-службе инстанции. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Тверской районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полосухиной Юлии Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — говорится в сообщении.

