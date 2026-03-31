Драпеко: жители ДНР воодушевлены и верят в победу РФ вопреки трудностям

Жители Донбасса живут верой в победу России в специальной военной операции, несмотря на тяжелейшие бытовые условия, рассказала в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко. Она добавила, что в 2022 году несколько месяцев жила и работала в Донецке, была удивлена и восхищена силой духа жителей региона и их преданностью России.

Представляете, что такое — город, который живет без воды. Ни умыться, ни постирать, ни приготовить. При этом такое воодушевление, несмотря на обстрелы, на трудности. Студенты хотят учиться и получать образование в российских вузах! — отметила она.

Парламентарий добавила, что людям из других городов России следовало бы поучиться у дончан не только силе духа и оптимизму, но также уважению к Российской Федерации и стремлению созидать на благо страны. Все жители региона, по мнению Драпеко, не сомневаются ни в победе России, ни в возрождении своей малой родины.

Я спускалась в шахту вместе с шахтерами, они говорили: «Мы надеемся, что наладится наша жизнь и снова будет работа». Люди жили и живут ожиданиями. Конечно, хотелось бы, чтобы эти ожидания оправдались, — резюмировала парламентарий.

Ранее Драпеко назвала три фильма о специальной военной операции, которые следует рекомендовать к просмотру молодому поколению: «Ландыши», «Малыш» и «Позывной Пассажир». Депутат ГД добавила, что успех упомянутых картин стал неожиданностью для очень многих в России.

Также она высказала недоверие мэтрам отечественного кино, творчеству которых рукоплескали на Западе до недавнего времени. Собеседница отметила, что «есть вопросы» к содержанию работ некоторых из этих деятелей культуры.