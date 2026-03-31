В Ленобласти хозяйка собаки выплатит пострадавшей более 1,1 млн рублей

В Ленинградской области хозяйка агрессивной собаки выплатит пострадавшей от укуса девочке более 1,1 млн рублей, сообщает Neva.today. Инцидент произошел на территории частного сектора в Приозерском районе.

Сообщается, что после нападения животного девятилетняя девочка получила раны лица и тела. Эксперты установили, что полученные травмы вызвали появление необратимых рубцов — это квалифицируется как серьезный ущерб здоровью.

В результате инцидента ребенок перенес несколько операций, дальше девочку ждет продолжение лечения. В сумму взыскания вошли моральная компенсация и покрытие расходов на лечение.

Ранее сообщалось, что в Кулебаках Нижегородской области собака напала на ребенка.