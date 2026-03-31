31 марта 2026 в 17:30

Посол России в Иране раскрыл, где находится новый верховный лидер страны

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в стране, но сознательно избегает публичных выходов, заявил в интервью RTVI посол России в Исламской Республике Алексей Дедов. Дипломат подчеркнул, что пока не имел с ним контактов.

Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике, — сказал он.

При этом посол напомнил, что президент России Владимир Путин одним из первых направил Хаменеи поздравительную телеграмму. Глава государства подтвердил неизменную поддержку и солидарность с иранскими друзьями.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Хаменеи, вероятно, жив. Хозяин Белого дома уточнил, что «никто ничего не слышал» о сыне погибшего аятоллы Али Хаменеи, и предположил, что он «очень серьезно ранен».

Сам верховный лидер Ирана тем временем записал второе обращение за месяц после избрания, однако снова не появился публично. Уточнялось, что он восстанавливается после авиаудара 28 февраля, при котором погиб его отец.

Ростелеком прокомментировал «белые списки» на домашнем интернете
Посол раскрыл число оставшихся в Иране российских туристов
Дети от Антипенко, новая любовь, обстрелы Белгорода: как живет Юлия Такшина
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
«Помогая дружественным странам»: раскрыто, куда направятся БЭКи «Скорлупа»
Экс-жену Аршавина обязали выплатить миллионы арендодателю
В Госдуме рассказали, как защитить «Турецкий поток» от подводных атак
Стала известна причина заблокированных счетов бывшего пресс-секретаря Шойгу
Иран пригрозил уничтожить американские IT-гиганты на Ближнем Востоке
Минфин США исключил из санкционных списков три российских судна
Эксперт рассказала, за чьими переводами начнут следить банки
Иран дал обещание насчет российских судов в Ормузском проливе
«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер»
«Уехала в Польшу»: юморист Ещенко объяснил, почему расстался с девушкой
«Пусть Дерипаска сам работает»: что решили в России насчет шестидневки
Финские пограничники нашли дрон у границы с Россией
Патрушев объявил о стратегически важной находке в недрах российской земли
Зеленский сообщил, что ему дали два месяца на выход из Донбасса
Лопырева поделилась планами остаться в России после обстрелов в Дубае
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

