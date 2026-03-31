Посол России в Иране раскрыл, где находится новый верховный лидер страны Посол Дедов: верховный лидер Моджтаба Хаменеи находится в Иране

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в стране, но сознательно избегает публичных выходов, заявил в интервью RTVI посол России в Исламской Республике Алексей Дедов. Дипломат подчеркнул, что пока не имел с ним контактов.

Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике, — сказал он.

При этом посол напомнил, что президент России Владимир Путин одним из первых направил Хаменеи поздравительную телеграмму. Глава государства подтвердил неизменную поддержку и солидарность с иранскими друзьями.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Хаменеи, вероятно, жив. Хозяин Белого дома уточнил, что «никто ничего не слышал» о сыне погибшего аятоллы Али Хаменеи, и предположил, что он «очень серьезно ранен».

Сам верховный лидер Ирана тем временем записал второе обращение за месяц после избрания, однако снова не появился публично. Уточнялось, что он восстанавливается после авиаудара 28 февраля, при котором погиб его отец.