Тонкие коржи и крем до небес! Этот «Наполеон» проще всяких шарлоток — слоистый, нежный, с тающим на языке кремом

Беру муку, масло и яйца — и готовлю торт «Наполеон», который получается рассыпчатым, слоистым и таким нежным, что тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие хрустящие коржи, пропитанные легендарным заварным кремом, который застывает в нежную прослойку и делает торт идеальным уже на следующий день.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 400 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 столовая ложка уксуса, 100 мл воды, 1 чайная ложка соли; для крема — 1 литр молока, 4 яйца, 400 г сахара, 200 г сливочного масла, 3 столовые ложки муки, 1 чайная ложка ванильного сахара.

Масло порубите с мукой в крошку, добавьте яйцо, воду, уксус и соль, замесите тесто, разделите на 12 частей, уберите в холодильник на 2 часа. Каждую часть раскатайте в тонкий круг, выпекайте при 200°С 5–7 минут до румяности.

Для крема яйца взбейте с сахаром и мукой, влейте теплое молоко, варите до загустения, охладите, взбейте с маслом. Соберите торт, промазывая коржи кремом, верх и бока также покройте кремом, обсыпьте крошкой. Оставьте на ночь в холодильнике для пропитки. Этот торт станет украшением любого праздничного стола.

