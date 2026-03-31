31 марта 2026 в 08:35

Жарю яблоки и беру пачку творога — обалденный пирог за 15 минут. Никакой мороки, а вкус как из кондитерской

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт творожного пирога — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без сложностей. Все делается быстро, а результат получается как из пекарни: хрустящее тесто, нежная начинка и аромат карамельных яблок. Такой пирог легко приготовить даже на скорую руку, а вкус запоминается надолго.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 1 упаковка, творог 5% — 200 г, мягкий творог — 50 г, сахар — 1–2 ст. л. (по вкусу), яблоки — 2 шт, корица — по вкусу, сливочное масло — 20 г, желток — 1 шт, орехи — горсть.

Приготовление

Раскатайте тесто и сделайте по бокам надрезы. Смешайте два вида творога с сахаром до нежной массы и выложите в центр. Отдельно очистите яблоки, нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сливочном масле с корицей, сахаром и орехами до мягкости и легкой карамельности.

Выложите яблочную начинку поверх творога, затем аккуратно заплетите тесто в виде косички. Смажьте желтком, при желании посыпьте орехами и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Дайте немного остыть — так начинка станет еще нежнее и вкуснее.

Ранее мы делились рецептом яблочного штруделя как во французском кафе. Удивит даже тех, кто с выпечкой на «ты».

Ольга Шмырева
