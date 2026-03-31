«Нет представления»: в ЕС указали на загадочную деталь в проверке «Дружбы» В ЕС назвали загадочным решение Киева приостановить проверку «Дружбы»

Решение Киева о приостановке проверки нефтепровода «Дружба» в ЕС — «загадочно», передает портал Euractiv со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Инспекционная миссия ЕС, координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится на Украине и ожидает разрешения на доступ к месту повреждения трубопровода. По словам источника, от разблокировки «Дружбы» выиграют все стороны.

У нас нет четкого представления о том, что за игру ведет Украина, — отметил он.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза и украинский президент Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский посол в Венгрии Федор Шандор своим снимком с продырявленным венгерским флагом показал откровенное хамство по отношению к стране пребывания. По его словам, дипломат этим поступком лишь опозорил Киев.