Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:11

«Нет представления»: в ЕС указали на загадочную деталь в проверке «Дружбы»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Киева о приостановке проверки нефтепровода «Дружба» в ЕС — «загадочно», передает портал Euractiv со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Инспекционная миссия ЕС, координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится на Украине и ожидает разрешения на доступ к месту повреждения трубопровода. По словам источника, от разблокировки «Дружбы» выиграют все стороны.

У нас нет четкого представления о том, что за игру ведет Украина, — отметил он.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза и украинский президент Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский посол в Венгрии Федор Шандор своим снимком с продырявленным венгерским флагом показал откровенное хамство по отношению к стране пребывания. По его словам, дипломат этим поступком лишь опозорил Киев.

нефтепровод «Дружба»
Украина
Евросоюз
повреждения
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.