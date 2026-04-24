24 апреля 2026 в 15:21

Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники

Метеоролог Сергеев: в Москве на майские праздники ожидается +15 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Погода в средней полосе России, в том числе в Москве, в предстоящие майские праздники окажется умеренно теплой, рассказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его данным, в дневное время воздух будет прогреваться до +10-15 градусов. Однако он спрогнозировал, что в выходные дни возможен порывистый ветер и осадки.

По предварительным расчетам, погода будет умеренно теплой. Ждать жары с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая в Москве и области не стоит. В лучшем случае мы увидим +15 градусов. Кроме того, погода может оказаться нестабильной — возможен порывистый ветер и местами осадки, — сообщил Сергеев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в период майских праздников в столице ожидаются традиционные «климатические качели». По его словам, в первые дни месяца столбики термометров покажут около +12 градусов днем и от 0 до +5 градусов ночью, что прохладнее климатической нормы. Однако к 9 мая погода нормализуется и с каждым последующим днем ситуация будет восстанавливаться, уточнил Тишковец.

Максим Ширяев
Михаил Прибыловский
