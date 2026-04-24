В Алма-Ате ученица принесла топор в школу

Ученица одной из школ Алма-Аты принесла в учебное заведение топор и планировала противоправные действия по указаниям от неизвестных в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции города. Отмечается, что благодаря своевременным мерам сотрудников противоправное деяние было пресечено.

Руководство школы прежде просило родителей проверить переписки детей в Telegram, поскольку девочка могла состоять в чате, где ее склоняли к этому. В отношении законных представителей школьницы начато расследование за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в поселке Зайково Ирбитского района Свердловской области подросток устроил стрельбу из пневматического оружия в школе № 1, намереваясь выстрелить в девочку, которая его травила. В последний момент рука школьника дрогнула, и пуля попала в другую одноклассницу, при этом очевидцы отметили, что рамки металлоискателя на входе в школу не работали.