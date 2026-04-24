Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 15:14

В Алма-Ате ученица принесла топор в школу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученица одной из школ Алма-Аты принесла в учебное заведение топор и планировала противоправные действия по указаниям от неизвестных в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции города. Отмечается, что благодаря своевременным мерам сотрудников противоправное деяние было пресечено.

Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий. Благодаря своевременным мерам сотрудников полиции противоправное деяние было пресечено и не допущено, — сообщили в депарнтаменте городской полиции.

Руководство школы прежде просило родителей проверить переписки детей в Telegram, поскольку девочка могла состоять в чате, где ее склоняли к этому. В отношении законных представителей школьницы начато расследование за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в поселке Зайково Ирбитского района Свердловской области подросток устроил стрельбу из пневматического оружия в школе № 1, намереваясь выстрелить в девочку, которая его травила. В последний момент рука школьника дрогнула, и пуля попала в другую одноклассницу, при этом очевидцы отметили, что рамки металлоискателя на входе в школу не работали.

Страны СНГ
Казахстан
школы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.