Порционное горячее в лодочках — картошка, курица и 7 минут на сборку. Вкусная идея для обеда или ужина

Это блюдо выручает, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и красивое без лишней возни. Все смешали, разложили по «лодочкам» — и уже через несколько минут духовка делает всю работу за вас. Получается сочное, ароматное горячее, которое удобно подавать порционно и которое съедают до последней крошки.

Ингредиенты

Картофель, куриное филе, бекон, сыр любой, майонез — 2 ст. л., сметана 20% — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте картофель маленьким кубиком. Добавьте к нему нарезанное кубиком куриное филе, бекон, смешанные майонез со сметаной, измельченный чеснок, специи и тертый сыр, все хорошо перемешайте.

Сформируйте из пергамента небольшие лодочки, разложите в них подготовленную массу и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 25–35 минут. Готовое блюдо получается румяным, сочным и очень ароматным — перед подачей можно посыпать зеленью.

