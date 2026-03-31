Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 07:48

Порционное горячее в лодочках — картошка, курица и 7 минут на сборку. Вкусная идея для обеда или ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо выручает, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и красивое без лишней возни. Все смешали, разложили по «лодочкам» — и уже через несколько минут духовка делает всю работу за вас. Получается сочное, ароматное горячее, которое удобно подавать порционно и которое съедают до последней крошки.

Ингредиенты

Картофель, куриное филе, бекон, сыр любой, майонез — 2 ст. л., сметана 20% — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте картофель маленьким кубиком. Добавьте к нему нарезанное кубиком куриное филе, бекон, смешанные майонез со сметаной, измельченный чеснок, специи и тертый сыр, все хорошо перемешайте.

Сформируйте из пергамента небольшие лодочки, разложите в них подготовленную массу и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 25–35 минут. Готовое блюдо получается румяным, сочным и очень ароматным — перед подачей можно посыпать зеленью.

Проверено редакцией
курица
картошка
картофель
бекон
горячее
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских школьников могут обязать учить еще один иностранный язык
Выяснились детали атаки дронов в Ленобласти
Раскрыто число пострадавших при атаке дронов в Ленобласти
Глава МИД Финляндии взбесилась из-за украинских БПЛА
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области
Стало известно об отмененных рейсах в Пулково
Священник развеял миф об опасности ношения одежды покойных
В МИД России ответили на вопрос о датах новых переговоров по Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 марта: инфографика
Миронов призвал поддержать налог на сверхприбыль одного сектора экономики
Коростелев раскрыл, почему россиянам не подарили смартфоны на Олимпиаде
Подземные туннели ВСУ и сотни сбитых БПЛА: новости СВО к утру 31 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 92 БПЛА
Названы популярные направления для гастротуров по России
Более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме
Работодателей предупредили, чем опасен чрезмерный контроль сотрудников
Врач ответила, какие анализы нужно сдать при апатии и нарушениях сна весной
В Ленобласти отменена воздушная опасность
Стало известно, какую зарплату получает упаковщик киндер-сюрпризов
Эндокринолог развеяла популярный миф о причинах диабета
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.