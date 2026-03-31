Стала известна дата проведения «Алых парусов» Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в этом году пройдет 27 июня

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году состоится в Санкт-Петербурге 27 июня, о чем сообщил губернатор города Александр Беглов в своем канале в мессенджере МАХ. Глава Северной столицы подчеркнул, что городские службы уже приступили к подготовке мероприятия.

В 2025 году торжество собрало на Дворцовой площади тысячи школьников, для них выступили десятки артистов, таких как «Иванушки», Надежда Кадышева и Зара. Кульминацией стало традиционное появление брига «Россия», который является визитной карточкой праздника.

