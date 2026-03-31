Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:03

Стала известна дата проведения «Алых парусов»

Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в этом году пройдет 27 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году состоится в Санкт-Петербурге 27 июня, о чем сообщил губернатор города Александр Беглов в своем канале в мессенджере МАХ. Глава Северной столицы подчеркнул, что городские службы уже приступили к подготовке мероприятия.

Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдет в этом году 27 июня, — отметил Беглов.

В 2025 году торжество собрало на Дворцовой площади тысячи школьников, для них выступили десятки артистов, таких как «Иванушки», Надежда Кадышева и Зара. Кульминацией стало традиционное появление брига «Россия», который является визитной карточкой праздника.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. Эксперт ведомства Максим Костенко считает, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал совет выбирающим вуз школьникам. По его словам, перед поступлением необходимо проверить лицензию заведения.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.