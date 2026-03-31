31 марта 2026 в 09:20

США отвели авианосцы на 1 тыс. километров от Ирана

КСИР: авианосцы США отошли от берегов Ирана на 1000 км

Али Фадави Али Фадави Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Авианосные группы ВМС США отошли от берегов Ирана примерно на 1 тыс. километров, сообщил в эфире иранской гостелерадиокомпании заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави. Он назвал корабли самой уязвимой точкой для Соединенных Штатов.

Мы уже использовали минимум нашей силы, и американцы это знали, поэтому отступили на тысячу километров. Самая уязвимая точка американцев — их корабли. Ни в Персидском заливе, ни в тысяче километров от нас нет авианосцев. Америка создает ложные сигналы, и их корабли находятся гораздо дальше, чем они утверждают, что свидетельствует о полной готовности наших сил, — сказал Фадави.

Ранее глава ВКС КСИР генерал Маджид Мусави сообщил, что иранская армия планирует нанести удары по новым «ценным» объектам США и Израиля. По его словам, американцам дали понять, что пора «убраться подальше» от иранских границ.

До этого в КСИР заявили, что американские и израильские вузы на Ближнем Востоке могут считаться легитимными целями. Предупреждение появилось после удара по университету науки и технологий в Тегеране.

Кроме того, Воздушно-космические силы КСИР провели операцию, в ходе которой пострадала американская авиабаза имени принца Султана на территории Саудовской Аравии. По предварительной информации, комбинированный удар ракет и беспилотников повредил воздушные судна.

Иран
КСИР
США
Ближний Восток
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
