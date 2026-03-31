США отвели авианосцы на 1 тыс. километров от Ирана

Авианосные группы ВМС США отошли от берегов Ирана примерно на 1 тыс. километров, сообщил в эфире иранской гостелерадиокомпании заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави. Он назвал корабли самой уязвимой точкой для Соединенных Штатов.

Мы уже использовали минимум нашей силы, и американцы это знали, поэтому отступили на тысячу километров. Самая уязвимая точка американцев — их корабли. Ни в Персидском заливе, ни в тысяче километров от нас нет авианосцев. Америка создает ложные сигналы, и их корабли находятся гораздо дальше, чем они утверждают, что свидетельствует о полной готовности наших сил, — сказал Фадави.

Ранее глава ВКС КСИР генерал Маджид Мусави сообщил, что иранская армия планирует нанести удары по новым «ценным» объектам США и Израиля. По его словам, американцам дали понять, что пора «убраться подальше» от иранских границ.

До этого в КСИР заявили, что американские и израильские вузы на Ближнем Востоке могут считаться легитимными целями. Предупреждение появилось после удара по университету науки и технологий в Тегеране.

Кроме того, Воздушно-космические силы КСИР провели операцию, в ходе которой пострадала американская авиабаза имени принца Султана на территории Саудовской Аравии. По предварительной информации, комбинированный удар ракет и беспилотников повредил воздушные судна.