31 марта 2026 в 09:16

Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле

Володин: социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% в апреле

Вячеслав Володин
Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля, соответствующая мера коснется более 3,5 млн россиян, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, госконтроль за тарифообразованием будет усилен с 3 числа.

По словам Володина, ожидается расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы. В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ведомства в области регулирования тарифов ФАС сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни.

Также ожидается повышение ответственности должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС. Наказание предполагает безальтернативную дисквалификацию на срок до трех лет. Такой шаг позволит защитить права граждан и упорядочить сферу начисления платы за коммунальные услуги.

Снижение финансовой нагрузки. В частности, определены правила для операторов сервисов рассрочки. При покупке товара таким способом его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате. Максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, — уточнил он.

Ранее старший преподаватель университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что с 1 апреля юридические лица при переводе денег будут обязаны указывать полное официальное наименование организации. По его словам, это требование касается платежей в бюджет и на казначейские счета.

