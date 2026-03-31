Стало известно о продвижении ВС России у двух населенных пунктов Марочко: армия России продвинулась у Родинского и Гришино в ДНР

Российские военные 28 и 29 марта расширили зону контроля у Родинского и Гришино в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС России также уничтожили укрепрайон под Новоалександровкой. Кроме того, Марочко упомянул успехи операторов дронов в Доброполье. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

За выходные дни наши военнослужащие расширили зону контроля в районах населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР: заняты новые рубежи и позиции, а также уничтожен укрепрайон восточнее Новоалександровки, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Луговское в Запорожской области и часть прилегающей территории. В ходе операции удалось прорвать оборону ВСУ и уничтожить силы противника и его укрепленные позиции. Уничтожено более двух взводов личного состава противника и проведена зачистка свыше 150 зданий.

До этого противовоздушная оборона и мобильные огневые группы группировки «Запад» за сутки сбили 129 украинских дронов различных типов. Также заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин допустил, что Россия может ударить «Орешником» по объектам на территории Украины, чтобы отомстить за атаку на Таганрог.