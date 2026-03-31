31 марта 2026 в 09:55

В Алтайском крае закрыли еще одну трассу из-за паводка на реке Ануй

В Алтайском крае из-за разлива реки Ануй ограничили проезд для всех видов транспорта по еще одной трассе — Калининский — Сибирячиха — Александровка на участке между поселками Садовый и Сибирячиха, сообщили в министерстве транспорта региона. Вода затопила полотно на глубину около одного метра.

До этого уже было закрыто движение на дороге Алейск — Безголосово — автодорога К-13. По данным ГУ МЧС, 31 марта в регионе ожидается потепление до +14 градусов, что вызовет интенсивное снеготаяние. Возможны разливы малых рек и ручьев, размыв дорог, а также подтопление жилых и хозяйственных объектов в низинах.

Ранее сообщалось, что в Челябинске из-за весеннего паводка река Миасс вышла из берегов и затопила проезжую часть в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник». Дорожные службы оперативно перекрыли движение под мостом, выставив специальные заградительные блоки.

