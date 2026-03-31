В Госдуме призвали запретить один из опасных онлайн-бизнесов

Депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Георгий Камнев призвал полностью запретить онлайн-казино в России, заблокировав все ресурсы без исключения. В беседе с NEWS.ru он отметил, что банки и Роскомнадзор должны объединить усилия и сделать доступ к этим платформам технически невозможным.

Онлайн-казино нужно полностью запретить в РФ. Следует заблокировать все ресурсы без исключения. Банки и Роскомнадзор должны объединить усилия и сделать все возможное, чтобы доступ к платформам стал технически невозможен включая блокировку «зеркал», VPN-обходов и всех связанных платежей, — сказал Камнев.

По его мнению, несмотря на периодические разговоры о легализации отрасли, онлайн-казино являются опасным бизнесом, который разрушает жизни людей. Он добавил, что игровая зависимость приводит к огромным долгам.

Несмотря на периодические разговоры о легализации «для отбеливания» отрасли и пополнения бюджета, онлайн-казино — это крайне опасный бизнес. Он разрушает жизни людей. Игровая зависимость приводит к огромным долгам: люди берут микрозаймы под бешеные проценты, закладывают квартиры, продают имущество. Когда деньги заканчиваются, на пороге появляются коллекторы. В самых тяжелых случаях все заканчивается суицидом. Государство должно защищать своих граждан, а не искать прибыль на их слабостях. Здоровье нации и благополучие семей важнее сомнительных налоговых поступлений, — подытожил Камнев.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в РФ необходимо повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений до 50% вместо легализации онлайн-казино. По его словам, нововведение поможет пополнить госбюджет и не приведет к росту лудоманов.