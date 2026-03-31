31 марта 2026 в 09:05

В Госдуме призвали запретить один из опасных онлайн-бизнесов

Депутат от КПРФ Камнев призвал полностью запретить онлайн-казино

Георгий Камнев Георгий Камнев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Георгий Камнев призвал полностью запретить онлайн-казино в России, заблокировав все ресурсы без исключения. В беседе с NEWS.ru он отметил, что банки и Роскомнадзор должны объединить усилия и сделать доступ к этим платформам технически невозможным.

Онлайн-казино нужно полностью запретить в РФ. Следует заблокировать все ресурсы без исключения. Банки и Роскомнадзор должны объединить усилия и сделать все возможное, чтобы доступ к платформам стал технически невозможен включая блокировку «зеркал», VPN-обходов и всех связанных платежей, — сказал Камнев.

По его мнению, несмотря на периодические разговоры о легализации отрасли, онлайн-казино являются опасным бизнесом, который разрушает жизни людей. Он добавил, что игровая зависимость приводит к огромным долгам.

Несмотря на периодические разговоры о легализации «для отбеливания» отрасли и пополнения бюджета, онлайн-казино — это крайне опасный бизнес. Он разрушает жизни людей. Игровая зависимость приводит к огромным долгам: люди берут микрозаймы под бешеные проценты, закладывают квартиры, продают имущество. Когда деньги заканчиваются, на пороге появляются коллекторы. В самых тяжелых случаях все заканчивается суицидом. Государство должно защищать своих граждан, а не искать прибыль на их слабостях. Здоровье нации и благополучие семей важнее сомнительных налоговых поступлений, — подытожил Камнев.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в РФ необходимо повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений до 50% вместо легализации онлайн-казино. По его словам, нововведение поможет пополнить госбюджет и не приведет к росту лудоманов.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о продвижении ВС России у двух населенных пунктов
«Нет представления»: в ЕС указали на загадочную деталь в проверке «Дружбы»
Аллергия под контролем: действенные способы борьбы с поллинозом
ВСУ лишились военного маркетплейса после атаки российских хакеров
Стала известна дата проведения «Алых парусов»
В Алтайском крае закрыли еще одну трассу из-за паводка на реке Ануй
Взрывы прогремели в Тель-Авиве
Сотрудники ФСБ поймали шпиона в Белгородской области
В Минобороны раскрыли детали боев за Луговское
Роспотребнадзор расследует новый случай заражения оспой обезьян
ВСУ понесли потери в районе Гришино
Посольство страны СНГ временно закрылось в Иране
США отвели авианосцы на 1 тыс. километров от Ирана
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле
Бизнес уехавшей из России Ренаты Литвиновой несет убытки
В Госдуме призвали запретить один из опасных онлайн-бизнесов
Появились подробности последствий сильных ливней в Чечне
В МЧС раскрыли число затопленных в Дагестане домов
Стало известно, как россияне теряют доступ к деньгам и соцсетям
Лыжница Непряева объяснила, почему допустила серьезную ошибку на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

