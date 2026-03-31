Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Слойки, которые исчезают за минуты: простой способ приготовить идеальную яблочную выпечку дома

Если хочется чего-то вкусного к чаю без долгой возни, этот рецепт выручит в любой день. Хрустящее слоеное тесто и сочные яблоки с корицей создают идеальный десерт, который получается даже у новичков.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 300 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • корица — 8 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лимонный сок — 2–3 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте противень с пергаментом. Яблоки нарежьте кружочками, удалите сердцевину и сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить цвет.

Тесто разморозьте и нарежьте на квадраты. В центр каждого выложите яблочное кольцо, обвалянное в сахаре с корицей. Края аккуратно подтяните к середине и слегка защипните.

Слойки смажьте взбитым яйцом — так они получатся румяными и аппетитными. Выпекайте около 20–25 минут до золотистой корочки.

Готовые слойки можно посыпать сахарной пудрой. Яблоки внутри становятся мягкими и слегка карамелизируются — устоять невозможно!

Марина Макарова
