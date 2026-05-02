Беру пачку крабовых палочек, тру яйца и сыр — в лаваш: рулет за 7 минут вкуснее крабового салата и в два раза сытнее

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто обожает крабовый салат, но ненавидит его резать. Никакой нарезки соломкой, никаких лишних мисок — просто натер на терке, смешал и завернул. Получается потрясающе вкусное блюдо: хрустящий, румяный рулет с нежнейшей начинкой, где крабовые палочки, яйца и сыр сливаются в идеальную гармонию. Он напоминает тот самый праздничный салат, но в горячей, тягучей и хрустящей версии.

Лаваш, обжаренный до золотистой корочки, заменяет и тарелку, и хлеб, а расплавленный сыр делает каждый кусочек невероятно сытным и ароматным. Рулет удобно брать с собой на работу, давать детям в школу или подавать гостям вместо надоевшего оливье. Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1 тонкий армянский лаваш, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, пучок укропа или зеленого лука, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Крабовые палочки, яйца и сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте все с майонезом, солью и перцем. Начинку равномерно распределите по лавашу. Сверните плотный рулет. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте рулет со всех сторон по 1–2 минуты до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячим — это невероятно вкусно!

Проверено редакцией
Беру пачку слоеного теста и помидоры — через 30 минут подаю пиццу-гармошку вкуснее итальянской и в два раза быстрее
Общество
Беру пачку слоеного теста и помидоры — через 30 минут подаю пиццу-гармошку вкуснее итальянской и в два раза быстрее
Квадратик теста и консервированный персик — больше ничего не нужно. Персиковые ушки за 5 минут для ленивых сладкоежек
Общество
Квадратик теста и консервированный персик — больше ничего не нужно. Персиковые ушки за 5 минут для ленивых сладкоежек
Яичница уже не катит, делаю конвертики: три ингредиента — и завтрак как в кафе
Общество
Яичница уже не катит, делаю конвертики: три ингредиента — и завтрак как в кафе
4 ингредиента в лаваш, и закуска на столе: беспроигрышный вариант — сочетание проще некуда, но работает всегда
Общество
4 ингредиента в лаваш, и закуска на столе: беспроигрышный вариант — сочетание проще некуда, но работает всегда
Вы еще не готовили крабовый с творогом? Обалденный некалорийный салат с помидорами и чесноком — необычно, но очень вкусно
Общество
Вы еще не готовили крабовый с творогом? Обалденный некалорийный салат с помидорами и чесноком — необычно, но очень вкусно
рецепты
кулинария
крабовые палочки
рулеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
