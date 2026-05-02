Беру пачку крабовых палочек, тру яйца и сыр — в лаваш: рулет за 7 минут вкуснее крабового салата и в два раза сытнее

Это гениально простой рецепт для тех, кто обожает крабовый салат, но ненавидит его резать. Никакой нарезки соломкой, никаких лишних мисок — просто натер на терке, смешал и завернул. Получается потрясающе вкусное блюдо: хрустящий, румяный рулет с нежнейшей начинкой, где крабовые палочки, яйца и сыр сливаются в идеальную гармонию. Он напоминает тот самый праздничный салат, но в горячей, тягучей и хрустящей версии.

Лаваш, обжаренный до золотистой корочки, заменяет и тарелку, и хлеб, а расплавленный сыр делает каждый кусочек невероятно сытным и ароматным. Рулет удобно брать с собой на работу, давать детям в школу или подавать гостям вместо надоевшего оливье. Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1 тонкий армянский лаваш, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, пучок укропа или зеленого лука, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Крабовые палочки, яйца и сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте все с майонезом, солью и перцем. Начинку равномерно распределите по лавашу. Сверните плотный рулет. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте рулет со всех сторон по 1–2 минуты до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячим — это невероятно вкусно!

