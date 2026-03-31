Лыжница Непряева объяснила, почему допустила серьезную ошибку на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что история с перепутанным боксом в масс-старте на Олимпиаде-2026 постоянно преследует ее. В разговоре с NEWS.ru спортсменка отметила, что подверглась критике из-за этой ситуации. Непряева добавила, что пострадавшая в инциденте Катарина Хенниг отнеслась к произошедшему с пониманием.

Эта история постоянно меня преследует. Хочется уже забыть, но, видимо, она со мной надолго. Это самая курьезная ситуация, которая со мной происходила. Накануне гонки мы сидели с Савелием [Коростелевым], обсуждали, что две спортсменки заболели, но все равно заявились. Если бы они снялись, у меня был бы 12-й номер. Не знаю, как это отложилось у меня в голове. На полной уверенности я заехала в 12-й бокс на смену лыж, — рассказала Непряева.

Спортсменка отметила, что много людей осуждало ее за данную ситуацию. Непряева подчеркнула, что люди, которые никогда не бежали подобную гонку на пределе своих возможностей, не могут критиковать за это.

Согласна, это фиаско, но это очень сложно: ты бежишь 50 км на Олимпиаде, у тебя мозг просто плавится, круг тяжеленный. Я разговаривала с Катариной Хенниг после финиша, извинилась. Она все поняла и приняла, сказала, что ничего страшного. Все спортсмены понимают это. Когда я рассказывала об этой ситуации, все отнеслись с пониманием. Такое может произойти... Надеюсь, эта история отпустит меня или я буду вспоминать ее с улыбкой, — добавила лыжница.

Ранее Непряева заявила, что разница между настроем на гонку у лыжников из России и Европы сильно бросается в глаза. Она отметила, что россияне ведут себя более скованно перед самым стартом, а европейцы выглядят расслабленными.