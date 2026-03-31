31 марта 2026 в 10:01

Даже духовку не включаю — кофейно-шоколадный кефирник. Печем блинчики, и готово

Когда хочется десерт, а возиться с выпечкой совсем нет желания, этот рецепт кофейного кефирника спасает идеально. Обычные блинчики превращаются в настоящий торт с насыщенным шоколадно-кофейным вкусом. Нежный, пропитанный и при этом легкий — съедается мгновенно.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт., кефир — 200 г, мука — 100 г, какао — 15 г, молотый кофе — 5 г (по желанию), разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль — щепотка, подсластитель — по вкусу; для крема: молоко — 250 г, какао — 15 г, кукурузный крахмал — 15 г, подсластитель — по вкусу.

Приготовление

Смешайте яйца, кефир и подсластитель венчиком до однородности. Добавьте просеянную муку, какао, кофе, разрыхлитель и соль, хорошо перемешайте — тесто должно получиться гладким, без комочков. Выпекайте тонкие блинчики на разогретой сковороде с двух сторон на умеренном огне, при необходимости слегка смазав ее маслом.

Для крема соедините в сотейнике молоко, какао, крахмал и подсластитель, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения, затем остудите. Соберите торт, чередуя блинчики и крем, и уберите в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь — тогда он станет особенно нежным и хорошо пропитается.

Ранее мы делились рецептом драников как в ресторане. Копеечные продукты, а вкус на миллион.

Ольга Шмырева
