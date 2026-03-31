Драники как в ресторане: копеечные продукты, а вкус на миллион. Такой соус делает их просто обалденными

Обычные драники легко превратить в блюдо, которое подают в хороших ресторанах. Весь секрет — в правильной основе и насыщенном соусе, который кардинально меняет вкус. Стоит попробовать один раз — и классический вариант покажется слишком простым.

Ингредиенты

Картофель — 3-4 шт, яйцо — 1 шт, мука — 1-2 ст. л., соль, перец — по вкусу, грецкий орех — 30 г, луковица — 1 шт, чеснок — 1-2 зубчика, томатный соус — 2-3 ст. л., соевый соус — 40 мл, греческий йогурт — 2-3 ст. л., растительное масло — для жарки, паприка — по вкусу.

Приготовление

Натрите картофель на терке, слегка посолите и хорошо отожмите руками, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавьте яйцо, немного муки и перец, тщательно перемешайте — масса должна получиться плотной. Обжарьте драники на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Отдельно приготовьте соус: мелко нарежьте лук и доведите его до мягкости, добавьте чеснок и измельченные грецкие орехи, затем влейте соевый соус, добавьте томатный соус и специи, прогрейте до густоты и в самом конце вмешайте греческий йогурт. Готовые горячие драники щедро полейте соусом и подавайте сразу.

