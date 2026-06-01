ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 11:57

Моя бабушка бы меня прокляла, но эта обновленная окрошка божественна

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Окрошка на квасе — классика, но на кефире она получается нежнее и сытнее. Особенно когда туда летит мясное ассорти.

Ингредиенты

Кефир — 1 л, минеральная вода — 200 мл, карбонад — 150 г, колбаса вареная — 150 г, колбаса копченая — 150 г, яйца — 4 шт., картофель — 3 шт., огурцы — 2 шт., редис — 5-6 шт., зелень (укроп и петрушка) — 1 пучок, соль и перец — по вкусу, сметана — для подачи.

Как готовлю

Сначала варю картофель и яйца вкрутую — это база, без нее никуда. Пока они остывают, берусь за нарезку: карбонад, вареную и копченую колбасу рублю мелкими кубиками, чтобы каждый кусочек ощущался. Огурцы и редис режу тонко — так суп становится сочнее.

Зелень мелко крошу, высыпаю в большую кастрюлю. Смешиваю все нарезанное вареное и сырое, заливаю кефиром и хорошенько перемешиваю. Доливаю минеральную воду до густоты, которая мне нравится, солю и перчу. Разливаю по тарелкам и сверху ложка сметаны — это момент, ради которого стоит жить.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я добавил побольше редиса для остроты, и окрошка получилась такой свежей, что в жару я съел две тарелки. Главное открытие: если дать ей постоять час в холодильнике, вкус становится насыщеннее, а зелень не теряет аромат. Рекомендую!

Проверено редакцией
Читайте также
Российские специалисты создали тест для редкого штамма Эболы
Общество
Российские специалисты создали тест для редкого штамма Эболы
Споры об окрошке закончились: попробовал с руколой и копченой колбасой — теперь это мой летний хит
Общество
Споры об окрошке закончились: попробовал с руколой и копченой колбасой — теперь это мой летний хит
Худшее, что может случиться с вашим завтраком — если закончились эти сырные лепешки
Общество
Худшее, что может случиться с вашим завтраком — если закончились эти сырные лепешки
Вместо обычных пирожков — картофельная нежность: беру кило картошки и фарш с сыром для начинки
Общество
Вместо обычных пирожков — картофельная нежность: беру кило картошки и фарш с сыром для начинки
Избавляемся от пустоцветов: как заставить огурцы и кабачки плодоносить лучше
Общество
Избавляемся от пустоцветов: как заставить огурцы и кабачки плодоносить лучше
Общество
окрошка
кефир
картофель
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.