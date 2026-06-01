Моя бабушка бы меня прокляла, но эта обновленная окрошка божественна

Окрошка на квасе — классика, но на кефире она получается нежнее и сытнее. Особенно когда туда летит мясное ассорти.

Ингредиенты

Кефир — 1 л, минеральная вода — 200 мл, карбонад — 150 г, колбаса вареная — 150 г, колбаса копченая — 150 г, яйца — 4 шт., картофель — 3 шт., огурцы — 2 шт., редис — 5-6 шт., зелень (укроп и петрушка) — 1 пучок, соль и перец — по вкусу, сметана — для подачи.

Как готовлю

Сначала варю картофель и яйца вкрутую — это база, без нее никуда. Пока они остывают, берусь за нарезку: карбонад, вареную и копченую колбасу рублю мелкими кубиками, чтобы каждый кусочек ощущался. Огурцы и редис режу тонко — так суп становится сочнее.

Зелень мелко крошу, высыпаю в большую кастрюлю. Смешиваю все нарезанное вареное и сырое, заливаю кефиром и хорошенько перемешиваю. Доливаю минеральную воду до густоты, которая мне нравится, солю и перчу. Разливаю по тарелкам и сверху ложка сметаны — это момент, ради которого стоит жить.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я добавил побольше редиса для остроты, и окрошка получилась такой свежей, что в жару я съел две тарелки. Главное открытие: если дать ей постоять час в холодильнике, вкус становится насыщеннее, а зелень не теряет аромат. Рекомендую!