26 мая 2026 в 14:56

Споры об окрошке закончились: попробовал с руколой и копченой колбасой — теперь это мой летний хит

Фото: D-NEWS.ru
Спорить об окрошке можно вечно, но я нашел версию, которая взрывает вкус: копченая колбаса вместо вареной. Она дает ту самую пикантность, которой не хватало.

Ингредиенты

Картофель — 4 шт., яйца — 4 шт., колбаса копченая — 200 г, огурцы — 3 шт., редис — 6 шт., зеленый лук — пучок, укроп — пучок, рукола — 50 г, листовая горчица — 30 г, кефир — 500 мл, минеральная вода газированная — 200 мл, лимон — 0,5 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картофель и яйца до готовности, остужаю прямо в ледяной воде. Тем временем промываю зелень и овощи. Самое сложное — это натереть огурцы и редис на крупной терке: так они дают максимум сока, и окрошка получается сочной, а не водянистой.

Зеленый лук, руколу и листовую горчицу перетираю с солью и лимонным соком — это сохраняет цвет и взрывает аромат. Колбасу режу кубиками, предварительно закинув на 15 минут в морозилку для аккуратного среза.

Смешиваю все в глубокой миске, заливаю холодным кефиром и минералкой, солю, перчу и убираю на час в холодильник. Пробую перед подачей: если надо, добавляю еще лимонного сока или соли.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда был консерватором в окрошке, но решился на эксперимент с копченой колбасой и не пожалел. Рукола и листовая горчица добавили свежей горчинки, а копченый аромат пропитал весь суп. Советую брать колбасу с ярким дымком — она не теряется на фоне кефира и минералки. Подавайте с долькой лимона, чтобы подчеркнуть контраст.

Проверено редакцией
