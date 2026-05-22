Рискнул и сделал домашнюю сыровяленую колбасу — теперь это мой коронный рецепт

Хотите закуску, которую не стыдно подать на праздник? Сделайте эту колбасу сами — магазинная рядом не стояла.

Ингредиенты

Говядина (лопатка или задняя часть) — 1 кг, говяжье или свиное сало (по необходимости) — 200 г, нитритная соль — 25 г, паприка — 2 ст. л., острый перец молотый — 1 ч. л., семена фенхеля молотые — 1 ч. л., сухое красное вино — 50 мл, вода — 50 мл, целлюлозная оболочка (диаметр 20 мм) — 2 м.

Как готовлю

Сначала мясо достаю за полчаса до готовки, обтираю, срезаю пленки и жилы. Пропускаю через мясорубку с крупной решеткой — так структура остается сочной. Смешиваю соль, паприку, перец и фенхель. В миске замешиваю фарш с вином и водой, пока он не станет липким и податливым.

Тем временем наполняю оболочку фаршем с помощью шприца или насадки для мясорубки. Вешаю заготовки на решетку и отправляю в холодильник на 5 суток. Готовую колбасу режу, упаковываю вакуумом — и она тает во рту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Друзья, когда я вынес нарезку, просто онемели — никто не поверил, что это не магазинная премиум-колбаса. Текстура упругая, срез блестит, а вкус — насыщенный, говяжий, с легкой пикантностью.

