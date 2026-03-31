Посольство страны СНГ временно закрылось в Иране

Посольство Киргизии временно закрылось в Иране, сообщила пресс-служба МИД государства. Граждан страны, находящихся в Исламской Республике, призвали быть бдительными и избегать мест массового скопления людей. Наряду с этим Министерство иностранных дел Киргизии порекомендовало воздержаться от поездок в Иран.

Ранее стало известно, что около 354 граждан РФ эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Отмечается, что всего из зоны конфликта при посредничестве Баку удалось вывезти 3094 человека. Также из Ирана эвакуировали 728 жителей Китая и 198 граждан Бангладеш.

До этого в Минэкономразвития РФ заявили, что российским туристам не стоит торопиться с бронированием путевок в страны Ближнего Востока. Лучше не планировать поездки в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Ведомство призвало граждан дождаться нормализации обстановки в регионе и проявить повышенную осторожность тем, кто уже находится там.