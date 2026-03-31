31 марта 2026 в 10:10

Аллергия под контролем: действенные способы борьбы с поллинозом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Весна ассоциируется с теплом и солнцем, но для аллергиков это время часто становится испытанием. Пыльца растений, пыль и другие раздражители могут вызывать насморк, чихание и зуд. Усиливает проблему и накопившаяся за зиму домашняя пыль. Тем не менее есть способы облегчить состояние.

Защита на свежем воздухе

Избегайте прогулок в ветреную погоду, когда пыль и аллергены легко разносятся по воздуху, лучше выбрать спокойный день или утро после дождя. Носите солнцезащитные очки с хорошей посадкой, чтобы защитить глаза от раздражителей, и меняйте одежду сразу после возвращения домой. Пейте больше воды для увлажнения слизистых и промывайте нос солевым раствором по возвращении — это минимизирует попадание аллергенов в организм и облегчит дыхание.

Контроль качества воздуха

Регулярно проветривайте комнату (идеально вечером или после дождя, когда на улице меньше пыльцы и загрязнений), чтобы обновить воздух и снизить концентрацию вредных веществ. Дополните это использованием очистителей воздуха с фильтрами глубокой очистки.

Для лучшего эффекта сочетайте с комнатными растениями (например, сансевиерией или фикусом), которые естественным образом поглощают токсины. Это поможет улучшить сон, снизить риск аллергии и поддерживать общее самочувствие.

Чистота дома — основа здоровья

Регулярная влажная уборка помогает снизить количество аллергенов. Особенно удобно использовать технику, которая совмещает несколько функций, например моющие пылесосы брендов Dreame, Roborock. Можно обратить внимание и на Tineco, например модель iFloor Y5 Stretch, которая обеспечивает глубокую и универсальную уборку твердых поверхностей. Такой формат экономит время и снижает контакт с аллергенами.

Аллергию весной можно держать под контролем. Эти шаги снижают контакт с пыльцой, улучшают самочувствие и позволяют наслаждаться сезоном без симптомов.

Проверено редакцией
здоровье
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

