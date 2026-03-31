Аллергия под контролем: действенные способы борьбы с поллинозом

Весна ассоциируется с теплом и солнцем, но для аллергиков это время часто становится испытанием. Пыльца растений, пыль и другие раздражители могут вызывать насморк, чихание и зуд. Усиливает проблему и накопившаяся за зиму домашняя пыль. Тем не менее есть способы облегчить состояние.

Защита на свежем воздухе

Избегайте прогулок в ветреную погоду, когда пыль и аллергены легко разносятся по воздуху, лучше выбрать спокойный день или утро после дождя. Носите солнцезащитные очки с хорошей посадкой, чтобы защитить глаза от раздражителей, и меняйте одежду сразу после возвращения домой. Пейте больше воды для увлажнения слизистых и промывайте нос солевым раствором по возвращении — это минимизирует попадание аллергенов в организм и облегчит дыхание.

Контроль качества воздуха

Регулярно проветривайте комнату (идеально вечером или после дождя, когда на улице меньше пыльцы и загрязнений), чтобы обновить воздух и снизить концентрацию вредных веществ. Дополните это использованием очистителей воздуха с фильтрами глубокой очистки.

Для лучшего эффекта сочетайте с комнатными растениями (например, сансевиерией или фикусом), которые естественным образом поглощают токсины. Это поможет улучшить сон, снизить риск аллергии и поддерживать общее самочувствие.

Чистота дома — основа здоровья

Регулярная влажная уборка помогает снизить количество аллергенов.

Аллергию весной можно держать под контролем. Эти шаги снижают контакт с пыльцой, улучшают самочувствие и позволяют наслаждаться сезоном без симптомов.