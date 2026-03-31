Стало известно, как россияне теряют доступ к деньгам и соцсетям

HONOR: 30% россиян уже теряли аккаунты из-за слабых паролей

Каждый восьмой россиянин добровольно отдает свои аккаунты хакерам, используя пароли вроде admin или qwerty, свидетельствует исследование HONOR, имеющееся в распоряжении NEWS.ru. Выяснилось, что, несмотря на то что почти треть граждан уже сталкивалась со взломом, многие продолжают хранить коды доступа на бумажных стикерах или в собственной памяти.

Далеко не все россияне полностью осознают, насколько важно иметь сложный пароль, который невозможно взломать. Каждый восьмой (12%) признается: у него в ходу те самые комбинации — admin, qwerty, цифры по порядку. Еще 8,3% используют имя, фамилию или кличку питомца, — следует из результатов опроса HONOR.

Однако 37,4% все-таки проявляют сознательность и применяют самый сложный вариант — случайный набор символов. При этом каждый пятый (20,4%) ищет компромисс: берет осмысленное слово и заменяет буквы на цифры.

Россияне хранят пароли по-разному, и далеко не всегда безопасно. Большинство (59%) надеется на собственную память. Более четверти (29,3%) записывают на бумаге, 22,9% пользуются функцией автозаполнения, 13% держат в заметках на телефоне, 7,6% — в файлах на компьютере.

При этом 71,6% хотя бы ставят дополнительную блокировку на документы с доступами, а около четверти (28,4%) не делают и этого.

15,8% признались, что используют один суперпароль везде — от домофона до онлайн-банка. Еще 37% обходятся 2–4 комбинациями на все случаи жизни. 16,9% меняют пароли только для важных сервисов, а для второстепенных сайтов используют что-то универсальное. И только 30,3% подходят к делу основательно и ставят уникальные пароли на каждый сервис, — отмечают аналитики HONOR.

При этом 29,9% россиян сталкивались со взломом своих аккаунтов напрямую. Еще 26,6% замечали подозрительные попытки входа. И лишь 43,5% никогда не имели дел со взломщиками. Согласно опросу, 24,2% теряли доступ к соцсетям или почте, 11,7% — к онлайн-банку. А 7,6% забыли пароль от криптокошелька с деньгами. Еще 18,5% теряли доступ, но быстро восстанавливали его. И только 43,6% ни разу не попадали в такую ситуацию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заверил, что в России не обсуждается тотальный запрет VPN-сервисов. Депутат подчеркнул, что технология VPN широко используется в корпоративном секторе для защиты данных и туннелирования трафика.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

