31 марта 2026 в 09:05

Появились подробности последствий сильных ливней в Чечне

В Чечне остаются подтопленными более 250 жилых домов

В Чечне остаются подтопленными более 250 жилых домов и более 300 приусадебных участков, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, специалисты мониторят обстановку с помощью БПЛА, откачивают воду с придворовых и подвальных помещений, а также очищают регион от мусора и деревьев.

В Чеченской Республике остаются подтопленными в 11 муниципальных образованиях в 28 населенных пунктах 258 жилых домов и 333 приусадебных участка, повреждены 17 мостов (12 автомобильных и 5 пешеходных), — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в Чечне восстановили 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов. Также уточнялось, что в селе Новый Беной Гудермесского района инициировали строительство 100 домов для семей, пострадавших от последствий ливней.

Ранее сообщалось, что прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упали в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

