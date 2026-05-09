Жара и ливни вернутся после праздников: погода в Москве на длинные выходные

После экстремальной жары в Москву пришла холодная и облачная погода. Чего ждать после 9 Мая, какая погода будет на длинные выходные, когда вернутся жара и дожди?

Какая погода пришла в Москву на День Победы

В Москве на День Победы облачно и холодно, констатирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На погоду в столице действует новый циклон с запада.

«Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков, продолжится похолодание. Температура воздуха плюс 12–14 градусов, по области плюс 10–15. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В воскресенье местами небольшие дожди, ночью плюс 6–8, днем плюс 13–15 градусов», — прогнозирует Леус.

Чего ждать от погоды в длинные выходные, сколько градусов в Москве

Гидрометцентр Москвы указывает, что потепление в Москве начнется только после длинных выходных 9–11 мая. В понедельник днем температура воздуха составит плюс 16–18, и только к середине недели вернется солнце и июньская жара.

13–14 мая днем ожидается до плюс 22–23 градусов тепла, а ночью до плюс 13–15 градусов. Примерно на этом уровне температура задержится до конца недели.

В то же время Москву не оставят дожди: первый ливень придет уже 11–12 мая, за два дня выпадет 9,2 мм осадков (почти 20% климатической нормы для мая в Москве). После короткого перерыва ожидается гроза в четверг, 14 мая: выпадет 11,9 мм осадков (еще 25% нормы). В выходные в середине мая ожидаются менее сильные дожди.

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда будут ливни

По оценкам Леуса, Петербург 9 мая находится прямо на стыке северного антициклона и юго-западного циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

«Температура воздуха плюс 13–15 градусов, в Ленобласти плюс 12–17. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью плюс 5–7, днем плюс 15–17 градусов», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует Петербургу полторы недели умеренных майских температур с небольшим количеством осадков. Все длинные выходные в Северной столице ожидается около плюс 14–16 градусов днем, ночью плюс 6–8.

12 мая ожидается кратковременное потепление до плюс 20 градусов, однако температуру снизит дождь в среду: циклон принесет 8,8 мм осадков (почти 20% месячной нормы). Температура упадет до плюс 14 градусов и будет держаться на таком уровне до конца недели.

