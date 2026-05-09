Холодрыга, ураганы и жара до +29: какой будет погода в России 11–17 мая

Сильные дожди и заморозки прогнозируются в европейской части России и на Урале. В Сибири — аномальные холода с почти ураганным ветром, а на Дальнем Востоке местами установится летняя жара до почти +30 градусов. О погоде в РФ на неделе с 11 по 17 мая NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода ожидается 11–17 мая в Москве и соседних областях

В столичном регионе на протяжении недели облачно с прояснениями, временами дожди. В ночь на 11 мая ожидаются сильные осадки.

Температура воздуха в Москве в понедельник ночью +7–9 градусов, днем — от +16 до +18. Во вторник и среду по ночам термометры покажут в диапазоне от +6 до +13, в дневное время — от +18 до +23. С четверга по воскресенье в ночные часы от +8 до +13, днем — 15–20 градусов выше нуля.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях в начале недели умеренные, а с четверга — сильные дожди. В понедельник днем +12–17 градусов, во вторник — +16–21, со среды до выходных — +18–23. По ночам в начале недели от +4 до +9, местами в Костромской области возможны слабые заморозки, со вторника — от +6 до +13.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях также дождливо. В понедельник днем воздух прогреется до +15–20 градусов, во вторник и четверг — до +17–22, в среду — до +18–23. В ночные часы на протяжении недели — не ниже +8.

В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях местами дожди. Температура с понедельника по среду достигнет +25 градусов, в четверг и последующие сутки — от +15 до +20, в ночные часы — от +8 до +14.

Какая погода ожидается 11–17 мая на северо-западе России

В Санкт-Петербурге в понедельник, среду и четверг кратковременные дожди, во вторник облачно, но без осадков. По ночам на протяжении рабочей недели от +6 до +8 градусов, днем — до +16.

В Калининградской, Псковской и Новгородской областях до вторника дневная температура будет находиться в диапазоне от +16 до +21 градуса, пройдут кратковременные дожди. В среду и четверг осадки усилятся, максимальная температура 13 мая не превысит +20 градусов, 14 мая — местами до +22, что выше климатической нормы.

В Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в начале недели днем до +16 градусов, по ночам — от −3 до +4, местами небольшие осадки. Со среды дожди усилятся и потеплеет местами до +21, а с четверга — до +23.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Каких погодных сюрпризов ждать в Поволжье и на юге страны с 11 по 17 мая

В Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях на протяжении недели умеренные дожди будут идти почти ежедневно. В понедельник днем от +11 до +16, местами в ночные часы заморозки до −3 градусов, далее начнется потепление. Во вторник ночью +4–9 градусов, днем — +17–22, в среду соответственно +5–10 и +18–23, в четверг — +6–11 и +19–24.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в понедельник днем от +16 до +21 градуса, в последующие дни — в диапазоне от +20 до +25 градусов. В ночь на 11 мая еще холодно — от +2 до +7, местами на востоке Башкирии в понедельник и вторник и вовсе подморозит до −6. С 12 мая преобладающая ночная температура составит +7–13 градусов. Дожди ожидаются с понедельника по среду, в четверг также местами возможны небольшие осадки.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях кратковременные дожди, местами на Дону сильные. Температура с 11 по 13 мая в дневное время от +22 до +27 градусов, с четверга — не выше +25, по ночам — в диапазоне от +10 до +15.

В Адыгее и Краснодарском крае будет немного прохладнее, чем обычно бывает в это время года, и кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +19–24 градусов, 12 мая — местами до +26, в четверг — не выше +20. По ночам от +9 до +15.

В республиках Северного Кавказа и на Ставрополье в первой половине недели днем +20–26 градусов, с четверга — от +17 до +22, по ночам от +10 до +15. Везде кратковременные дожди, местами 13 мая — сильные. В горах Чечни и Ингушетии лавиноопасно.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой будет погода 11–17 мая на Урале и в Сибири

На Ямале и в ХМАО в начале недели от +5 до +10, по ночам до −8 градусов, во вторник днем потеплеет до +11–16, в среду местами до +17, в четверг и пятницу — до +19. Осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега. В Ямало-Ненецком автономном округе в понедельник сильный ветер до 23 м/с.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях небольшие дожди, местами по ночам со снегом, в южных районах в начале недели преимущественно без осадков. В понедельник днем воздух прогреется до +10–15 градусов, во вторник — до +12–17, в среду и четверг — местами до +23. По ночам в начале недели заморозки до −5 градусов, со среды — не ниже +1.

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях аномально холодная погода с дождями и мокрым снегом. Температура здесь будет ниже климатической нормы почти на 7 градусов. В понедельник и вторник днем — не выше +10–15 градусов, по ночам до −3. В среду и четверг преимущественно +7–12, местами до +17, а в ночные часы подморозит до −4. На севере Томской области при этом 11 мая ожидается сильный ветер до 24 м/с.

На севере Красноярского края дожди и мокрый снег. В понедельник днем 11–16 градусов тепла, во вторник похолодает до +4–9, в среду — +6–11, в четверг и пятницу — +5–10. По ночам местами до −8.

В Хакасии, Туве, Республике Алтай, центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской и Иркутской областях в понедельник максимальная температура местами достигнет +25, но преобладающий фон останется в диапазоне от +16 до +21, ночью — от +3 до +8. Во вторник резко похолодает до +7–12 градусов в дневные часы и от −1 до +4 — в ночные. В ночь на среду подморозит до −5, днем температура воздуха составит +8–13 градусов, а в четверг — местами до +16. Осадки ожидаются в виде дождей и мокрого снега, в понедельник — сильные с ветром в горных районах до 27 м/с.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Чего ждать от погоды на неделе жителям Якутии, Колымы, Камчатки и Чукотки

В Республике Саха ожидаются дожди и снег, преобладающая температура в дневные часы от +3 до +10 градусов, по ночам — от −1 до −7. В южных районах Якутии в четверг ожидаются сильные осадки, при этом в понедельник здесь может потеплеть до +15, а во вторник и среду — до +19. На севере днем в понедельник от −4 до +1, во вторник — от −2 до +3, в среду и четверг — от −3 до +2.

На Чукотке в понедельник без осадков, в остальные дни местами мокрый снег и дожди. Температура по ночам до −9 градусов, днем — в диапазоне от −1 до +4.

В Магаданской области в дневные часы от +11 до +13 градусов, по ночам — до −1. Осадки ожидаются различного характера, наиболее интенсивные — во вторник.

На Камчатке дожди и мокрый снег, по ночам от −5 до +1 градуса, днем — от +2 до +7. В южных районах в понедельник днем до +9, во вторник — до +12, в четверг — до +13.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Куда на Дальний Восток с 11 по 17 мая придет летняя погода

В Бурятии 11–12 мая воздух прогреется до +25 градусов, в среду прогнозируется резкое похолодание до +15. Такая же дневная температура сохранится до выходных. По ночам в начале недели не ниже +4, во второй половине — около нуля. Осадки ожидаются в виде дождей, наиболее сильные пройдут 14 мая.

В Забайкалье неделя начнется с летней погоды: 11 мая местами воздух прогреется до +29 градусов, во вторник и среду — до +25, в четверг и пятницу — до +18. В ночные часы — от +2 до +10. При этом в регионе ожидаются дожди, особенно ощутимые осадки выпадут в среду.

В Амурской области днем в понедельник местами до +20, в последующие сутки — до +25. По ночам — от +1 до +8. В регионе ожидаются дожди, местами в среду и четверг — сильные.

На юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области днем в понедельник и вторник до +23, в среду — до +23, в четверг — до +27. Всю неделю будут идти дожди, которые усилятся к 14 мая.

В Приморье летняя погода с дождями прогнозируется в начале недели и 14 мая. В понедельник максимальная температура воздуха составит +25 градусов, во вторник и четверг потеплеет до +28, в среду ожидается не выше +26. По ночам температура не опустится ниже +3 градусов.

