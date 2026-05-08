Из жары в холод: погода в конце весны принесет москвичам немало сюрпризов

Нынешний май может оказаться одним из самых непредсказуемых месяцев в году. Согласно обновленным прогнозам, окончание весны ознаменуется резкими перепадами, поэтому москвичи и жители Центральной России ощутят на себе все капризы природы. Стоит ли ждать устойчивого летнего тепла или следует готовиться к возвращению холодов и проливным дождям — в материале NEWS.ru.

Надолго ли придут холода в Москву

Летняя погода, которая в начале мая установилась в Москве и регионах Центральной России, резко поменяется, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, наступает пора холодов, которые в народе часто называют «черемуховыми» — они обычно приходят, когда зацветает это дерево.

«Судя по имеющимся прогнозам, в нынешнем мае мы столкнемся с двумя волнами таких холодов. Одна из них наступает прямо сейчас: если днем будет еще относительно тепло, то в ночное время столбик термометров может опускаться до нуля градусов», — пояснил Сергеев.

Впрочем, это нельзя считать аномалией: заморозки в мае — скорее обычное явление. Синоптик утверждает, что терпеть похолодания долго не придется, так как уже к началу лета погода нормализуется.

«Вполне вероятно, что вторая волна заморозков придет в российскую столицу и регионы европейской части страны ближе к концу мая. После нескольких теплых дней вновь возможны холода. Однако, скорее всего, резких колебаний не случится. Эта волна похолодания окажется короче, скорее всего, к началу июня холода сойдут на нет».

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая. Она предположила, что в этом году сезон можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая.

В свою очередь метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с NEWS.ru уточнил, что прошедшие дни в Москве ознаменовались аномальным теплом. Однако такой «тест» на временное пятидневное «метеорологическое» лето уже завершен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На несколько суток в регионы Центральной России придут „черемуховые“ холода», — подтвердил собеседник NEWS.ru.

По его словам, очередной холодный фронт отметится ливнями и ночными грозами, температура воздуха ощутимо понизится и не превысит +13–18 градусов. Однако уже на следующей неделе распогодится и температурный фон начнет возвращаться в климатическое русло мая, обнадежил Тишковец.

Ждать ли новой волны жары в мае

С большой долей вероятности потепление вновь придет в Москву и Центральную Россию уже в середине мая, сообщил в беседе с NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. Вместе с тем он подчеркнул, что той же жары, с которой жители столицы столкнулись 7 мая, ожидать не стоит.

«Скорее всего, вернется довольно комфортная погода. Воздух будет прогреваться до +20 градусов и чуть выше. Обильные осадки прекратятся, однако повторения жары, с которой мы столкнулись в последние дни, я бы ждать не стал. Полагаю, что на столбиках термометров в мае мы не увидим 30 градусов жары. Велика вероятность, что настоящее лето стартует, как и положено, уже в июне», — рассказал специалист.

Синоптик Сергеев в свою очередь подтвердил, что на новый виток жары в ближайшие две недели лучше не рассчитывать.

«В начале мая мы стали свидетелями фактически июльской погоды, такое бывает достаточно редко. Полагаю, что в дальнейшем погода окажется довольно комфортной, без особых аномалий», — подчеркнул синоптик.

Готовиться ли к обильным осадкам в мае

Как сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре, количество осадков в регионах страны в мае окажется неоднородным и распределится по стране достаточно неравномерно. При этом, по данным ведомства, повышенная вероятность дождей прогнозируется в Ленинградской области, Карелии, на востоке Северо-Западного федерального округа, а также в ряде регионов Поволжья, Сибири и Урала. Там возможны более частые осадки, что следует учитывать при планировании поездок.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Впрочем, если верить прогнозу Гидрометцентра, в целом ряде регионов ожидается обратная ситуация. Например, в Архангельской области, на северо-востоке Красноярского края, а также в западных и центральных районах Якутии специалисты прогнозируют дефицит осадков. Это означает, что в конце нынешней весны установится более сухая погода.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что погода в Москве в мае будет капризной. Причина — сложное взаимодействие сезонных, атмосферных и климатических факторов, которые в переходные периоды вызывают резкие колебания.

Также Паршина пояснила, что резкие изменения погоды в мае связаны с чередованием циклонов и антициклонов. Первые приносят облачность и осадки, а их взаимодействие со вторыми провоцирует перепады температуры.

Читайте также:

Волна похолодания идет на Москву: прогноз погоды на майские праздники

Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября

Где можно жарить шашлыки бесплатно в Москве: лучшие мангальные площадки