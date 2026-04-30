Где можно жарить шашлыки бесплатно в Москве: лучшие мангальные площадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выезд на природу с шашлыком для многих москвичей — это маленький ритуал, знаменующий приход тепла. Но в огромном городе такая, казалось бы, простая радость сопряжена со множеством правил и ограничений, незнание которых может превратить выходной день в череду неприятных разбирательств с проверяющими органами. В 2026 году в столице действует четкая система: жарить шашлык можно только там, где для этого созданы специальные условия. Мы расскажем, как не попасть на штраф, куда ехать за бесплатным и безопасным пикником и на какие парки обратить внимание в первую очередь.

Где жарить шашлык нельзя: законы и штрафы 2026 года

Самый первый и главный запрет касается разведения открытого огня вне специально отведенных мест. Это означает, что любой мангал, зажженный во дворе жилого дома, на газоне перед офисом, в лесополосе без оборудованной зоны или тем более на балконе, является грубейшим нарушением правил пожарной безопасности.

Ответственность за подобные действия наступает по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях России. В 2026 году для обычных граждан это означает штраф в размере от 5000 до 15 тыс. руб. Если же нарушение совершено в период особого противопожарного режима, который обычно вводят в жаркое и сухое лето, сумма взыскания возрастает до 10–20 тыс. руб. Кроме того, в Москве действует и свой собственный Кодекс об административных правонарушениях, который добавляет к этому еще от 3000 до 4000 руб. за аналогичное нарушение. Словом, попытка сэкономить время или устроить пикник «прямо за углом» может вылиться в весьма круглую сумму. Поэтому единственное логичное и безопасное решение — искать в Москве официальные мангальные зоны.

Список бесплатных мангальных площадок в парках Москвы

В 2026 году столичные парки предлагают два вида мест для приготовления шашлыка: те, которые можно забронировать заранее (через сервис «Мосбилет», что гарантирует наличие беседки), и те, которые доступны всем желающим бесплатно по принципу «кто первый пришел, тот и занял». Система предварительного бронирования очень удобна, особенно в праздничные дни, когда свободных мест практически не бывает. К таким паркам относятся музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», усадьба «Кусково», парк «Поляна невест», заказник «Лианозовский», заказник «Алтуфьевский», парк «Северное Тушино», парк у прудов «Радуга» и сквер по Олонецкому проезду. Однако бесплатных вариантов тоже немало. Например, бесплатные зоны для пикника есть в городских парках, лесопарках и на природных территориях. Их обычно обустраивают столами со скамейками, мусорными урнами и специальными местами для установки мангала. На некоторых площадках стоят стационарные мангалы и навесы, а в других отдыхающим разрешают приносить свои собственные.

Одна из таких зон находится в парке «Останкино» на северо-востоке Москвы — здесь можно устроить шашлычные посиделки на свежем воздухе. В районе Северное Тушино, на северо-западе столицы, расположен Алешкинский лес, где тоже оборудовано несколько пикниковых точек. На западе Москвы, в природном заказнике «Долина реки Сетунь», также есть места, где разрешено ставить мангал. Не остался в стороне и восток города — в природно-историческом парке «Косинский» можно с комфортом приготовить шашлык. На юге раскинулся парк «Жужа», где, кроме пикниковых зон, есть спортивные площадки. Природно-исторический парк «Москворецкий» на западе предлагает множество оборудованных мест для пикника. Не забыт и один из самых крупных парков столицы — Измайловский, где тоже есть специальные площадки для жарки мяса на углях. И это далеко не полный список.

«Кузьминки-Люблино», «Царицыно», «Коломенское» — обзор парков и платные площадки для пикника

Парк «Кузьминки-Люблино» по праву считается одним из лучших мест для пикника. Здесь, на специально оборудованной большой площадке, установлены 11 открытых беседок. Каждая из них рассчитана на компанию до шести человек и оснащена всем необходимым: столом, лавками, стационарным металлическим мангалом, а также ящиком для золы и песка для безопасного тушения углей. Площадка работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В выходные и праздничные дни занять здесь место можно, только приехав пораньше: москвичи хорошо знают это место.

В усадьбе «Кусково» также есть несколько уютных зон для шашлыка, расположенных в тени вековых деревьев. Это место особенно ценится за свою живописность и близость к центру города.

Нельзя обойти вниманием и «Поляну невест». Помимо обычных открытых беседок с большими столами на восемь человек, здесь можно арендовать утепленные домики с террасами, что делает отдых комфортным даже в прохладную погоду.

Музей-заповедник «Царицыно» и знаменитое «Коломенское» традиционно ассоциируются у жителей столицы с прогулками и историей, но и там можно пожарить шашлыки. В «Царицыно» мангальные места находятся в удаленных частях парка, подальше от главных дворцовых построек, где шум и дым не помешают другим посетителям. В «Коломенском» же оборудованные зоны расположены вблизи набережной Москвы-реки, что добавляет пикнику особую романтику.

Мещерский парк и другие локации с беседками

Любителям более дикой, лесной природы стоит обратить внимание на Мещерский парк. Это большая природная территория, где обустроены специальные зоны для пикников с мангалами и столами. Карту их расположения лучше всего посмотреть на официальном сайте парка перед выездом, так как территория там немаленькая.

Еще одна отличная локация — ландшафтный парк «Митино». Он удобен для жителей Северо-Западного и Северного округов. В летний сезон в «Митино» достаточно людно, но места обычно хватает всем.

Правила разведения огня на мангале: что нужно знать

Даже находясь на официальной и полностью оборудованной площадке, необходимо строго соблюдать ряд требований. Они едины для всех парков и созданы для безопасности самих отдыхающих.

  • Первое и главное: мангал должен находиться не менее чем в пяти метрах от любых построек.

  • Второе: в радиусе двух метров вокруг мангала не должно быть сухой травы, палой листвы, веток, бумаги или любых других легко воспламеняющихся материалов.

  • Третье: огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. Рядом всегда должен быть взрослый человек, который следит за приготовлением шашлыка.

  • Четвертое: после того как шашлык приготовился, угли нужно обязательно залить водой или засыпать песком, а затем убедиться, что они полностью остыли.

И наконец, при сильном ветре (скорость которого превышает 10 м/с) разводить огонь вообще запрещено.

Как выбрать хорошую площадку и пожарить шашлык без штрафа

Чтобы выходной на природе принес только удовольствие, достаточно запомнить несколько нехитрых советов. Прежде всего, всегда сверяйтесь с картой официальных мангальных зон, которые легко найти в интернете. Если поблизости от вашего дома нет оборудованного места, лучше не рисковать и поехать в один из парков, перечисленных выше.

Если вы планируете большой пикник на майские праздники или на солнечный выходной, не поленитесь и заранее забронируйте платную беседку через интернет. Вы будете абсолютно спокойны и уверены, что место вас дожидается, а не будет занято другими отдыхающими.

Всегда держите при себе бутылку с водой или небольшую канистру. Это не только требование безопасности, но и элементарная предусмотрительность — вода пригодится и для тушения углей, и если что-то пойдет не так. И конечно, убирайте после себя мусор: пользуйтесь урнами и контейнерами, а лучше забирайте крупный мусор с собой. Уважение к парку — это уважение к себе и к тем, кто придет после вас.

Если же вы оказались в месте, где нет стационарных мангалов, но очень хочется приготовить мясо, закон разрешает использовать переносной мангал при условии соблюдения все тех же правил: открытое пространство, удаленность от леса и строений, отсутствие сухой травы вокруг. Но гораздо проще и надежнее отправиться в один из парков, где все уже подготовлено для безопасного и комфортного отдыха.

Оксана Головина
